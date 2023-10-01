Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Apple знайшла проблеми, через які перегріваються нові iPhone 15

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Apple знайшла проблеми, через які перегріваються нові iPhone 15
Користувачі нових iPhone 15 скаржаться на те, що телефони сильно нагріваються
фото з відкритих джерел

Одна з проблем перегріву смартфона полягає в тому, що програми сторонніх розробників перевантажують систему

Apple виявила низку проблем, через яку перегріваються нові iPhone 15 – серед них проблеми в програмному забезпеченні iOS 17 та роботі сторонніх програм. Про це пише Reuters.

Після скарг користувачів на те, що нові телефони сильно нагріваються, Apple заявила, що така проблема може виникати в перші кілька днів «після налаштування або оновлення пристрою через підвищену фонову активність».

Зазначається, що одна з проблем полягає у тому, що програми сторонніх розробників перевантажують систему. 

«Інша проблема стосується деяких недавніх оновлень програм сторонніх розробників, які спричиняють перевантаження системи», – сказали в Apple та додали, що компанія працює з розробниками програм над виправленнями цих проблем.

До програм сторонніх розробників, які спричиняють проблему, належить гра Asphalt 9, соцмережа Instagram та сервіс Uber. Зазначається, що за наявними даними, Instagram вже розв'язував проблему зі своїм додатком 27 вересня.

Своєю чергою Apple заявляє, що помилку в програмному забезпеченні iOS 17 буде виправлено в майбутньому оновленні. Повідомляється, що майбутнє виправлення помилок не зменшить продуктивність пристрою.

Розробники заявили, що iPhone 15 Pro і Pro Max не страждають від перегріву через дизайн, а нові титанові корпуси покращують тепловіддачу порівняно з попередніми моделями з нержавіючої сталі. Apple також заявила, що ця проблема не становить ризику для безпеки та не вплине на довгострокову роботу телефону.

Нагадаємо, 12 вересня пройшла осіння презентація новинок компанії Apple. У центрі уваги нова лінійка смартфонів iPhone 15, що відрізняються від попередніх моделей не тільки більш витонченим дизайном, а й вмістом.

Також компанія Apple випустила нову версію своєї операційної системи iOS 17.

Читайте також: Скільки знадобиться працювати вчителю в Україні, щоб заробити на iPhone 15
Теги: смартфон Apple

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Телефон повинен мати можливість приймати SMS або дзвінки під час верифікації
WhatsApp із жовтня не працюватиме на деяких смартфонах
26 вересня, 17:57
У перерахунку на долари російські ціни відповідають ціновому діапазону США
У Росії стартували продажі iPhone 15, незважаючи на санкції
25 вересня, 19:25
Повернувшись з полону, Шон написав книжку
Британський солдат розповів про люті тортури в російському полоні
24 вересня, 19:50
Протести триватимуть два дні
У Франції співробітники Apple Store оголосили страйк у день початку продажів iPhone 15
20 вересня, 13:44
Нова версія своєї операційної системи iOS 17 включає в себе декілька важливих оновлень
Apple випустила нову операційну систему iOS 17: що нового
18 вересня, 23:41
Одним з найбільших оновлень роз'єм USB-C замість звичного Lightning
Apple представила лінійку iPhone 15: основні характеристики новинки
12 вересня, 21:53
Довгоочікуваний iPhone від Apple: презентація осінніх новинок компанії (відео)
Довгоочікуваний iPhone від Apple: презентація осінніх новинок компанії (відео)
12 вересня, 20:20
Проблема недорогих адаптеров в сборке из низкокачественных компонентов, которые не могут выдавать стабильное напряжение и ток
Эксперты рассказали, как правильно выбирать кабели и адаптеры для зарядки
9 вересня, 04:46
Макс Барських у межах нового альбому випустив пісню про важливість правильного вибору у стосунках
Макс Барських презентував новий трек «Не плач»
1 вересня, 17:24

Девайси

Україна може отримати модернізовані безпілотники Bayraktar
Україна може отримати модернізовані безпілотники Bayraktar
Apple знайшла проблеми, через які перегріваються нові iPhone 15
Apple знайшла проблеми, через які перегріваються нові iPhone 15
Американська компанія продовжує надавати послуги виробнику безпілотників в РФ
Американська компанія продовжує надавати послуги виробнику безпілотників в РФ
Армія США отримала на озброєння перші чотири лазерні системи ППО (фото)
Армія США отримала на озброєння перші чотири лазерні системи ППО (фото)
Іран почав запускати «Шахеди» з автомобіля (відео)
Іран почав запускати «Шахеди» з автомобіля (відео)
У Франції співробітники Apple Store оголосили страйк у день початку продажів iPhone 15
У Франції співробітники Apple Store оголосили страйк у день початку продажів iPhone 15

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
35K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки
33K
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
18K
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
16K
Відсьогодні з обігу виходять деякі монети та паперові купюри
16K
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух

Новини

У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT
Сьогодні, 03:27
ООН надасть Україні $123 млн для проходження зимового періоду
Сьогодні, 02:22
Велика Британія вперше направить своїх військових до України
Сьогодні, 00:50
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
Сьогодні, 00:28
Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії
Сьогодні, 00:11
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту