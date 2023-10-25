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Сьогодні попрощаються із військовослужбовцем, якого на смерть збили на блокпосту

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сьогодні попрощаються із військовослужбовцем, якого на смерть збили на блокпосту
Місце ДТП під Києвом, у якому загинув військовий
фото: пресслужба поліції

Військовослужбовець був смертельно травмований, перебуваючи на службі

Сьогодні, 25 жовтня, у Броварах на Київщині пройде прощання з Василем Кирієм – військовослужбовцем, якого на смерть збив на блокпосту водій іномарки.  Про це стало відомо із Telegram-каналу міського голови Броварів Ігоря Сапожка.

Прощання з військовослужбовцем Василем Кирієм відбудеться у середу, 25 жовтня, о 10.30 на Майдані Свободи у Броварах. Відспівування проходитиме об 11.00 у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці за адресою: вулиця Героїв України, 22-а.

Військовим, якого в Києві збив на смерть адвокат, виявився Василь Кирій
Військовим, якого в Києві збив на смерть адвокат, виявився Василь Кирій

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня у Києві авто збило на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту. ДТП сталася під час комендантської години. В умовах туману водій попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. Після цього керманич «Хонди» не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця.

Загиблим виявився військовий 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Як відомо, водій автомобіля, який на смерть збив військового на блокпості у ніч на неділю, 22 жовтня, виявився адвокатом. Його звати Віталій Туровський. На сайті адвокатського об’єднання, де працює Туровський, зазначається – його спеціалізація адмінпорушення, особливо, які пов’язані із керуванням авто у стані сп’яніння.

23 жовтня, Шевченківський районний суд Києва арештував водія, який на смерть збив військового на блокпості у Києві.  Винуватцю ДТП обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Теги: вулиця Telegram автомобіль водій смерть

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