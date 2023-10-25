Сьогодні попрощаються із військовослужбовцем, якого на смерть збили на блокпосту

Військовослужбовець був смертельно травмований, перебуваючи на службі

Сьогодні, 25 жовтня, у Броварах на Київщині пройде прощання з Василем Кирієм – військовослужбовцем, якого на смерть збив на блокпосту водій іномарки. Про це стало відомо із Telegram-каналу міського голови Броварів Ігоря Сапожка.

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Прощання з військовослужбовцем Василем Кирієм відбудеться у середу, 25 жовтня, о 10.30 на Майдані Свободи у Броварах. Відспівування проходитиме об 11.00 у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці за адресою: вулиця Героїв України, 22-а.

Військовим, якого в Києві збив на смерть адвокат, виявився Василь Кирій

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня у Києві авто збило на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту. ДТП сталася під час комендантської години. В умовах туману водій попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. Після цього керманич «Хонди» не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця.

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Загиблим виявився військовий 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Як відомо, водій автомобіля, який на смерть збив військового на блокпості у ніч на неділю, 22 жовтня, виявився адвокатом. Його звати Віталій Туровський. На сайті адвокатського об’єднання, де працює Туровський, зазначається – його спеціалізація адмінпорушення, особливо, які пов’язані із керуванням авто у стані сп’яніння.

23 жовтня, Шевченківський районний суд Києва арештував водія, який на смерть збив військового на блокпості у Києві. Винуватцю ДТП обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.