Стало відомо, що сталося з унікальним авто Кернеса (фото)

Після смерті Кернеса автомобіль належав одному з його синів

Розкішна автівка була подарунком ексмеру Харкова на 50-річчя

Унікальний автомобіль Wiesmann GT, власником якого був Геннадій Кернес, знищений – Instagram-канал «Supercars» опублікував фото, які це підтверджують. Повідомляється, що унікальний німецький автомобіль Wiesmann GT був спалений.

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«Влітку цього року були чутки про це, але до останнього не хотілося вірити. На жаль, тепер є «пруфи». Достовірно невідомо, коли та за яких обставин це сталося. Є інформація, що автівку спалили навмисно», – йдеться у повідомленні.

Wiesmann GT, який належав Геннадію Кернесу, привезли до України у 2009 році – автівка стала подарунком йому на 50-річчя. Після смерті ексмера Харкова, цей автомобіль належав одному з його синів.

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Wiesmann GT – це спортивний автомобіль німецької компанії, який випускався з 2008 року. За чверть століття було випущено приблизно 1600 машин ручної зборки, без застосування автоматизованих комплексів. Вартість авто стартує від 100 тис євро.

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Під капотом автівки встановлювали двигун BMW V10 об'ємом 5 л. Він дозволяє розганятися до 100 км/год лише за 4,6 секунди, а максимальна швидкість досягає 291 км/год.

Нагадаємо, «Українська правда» опублікувала другу частину фільму-розслідування «Батальйон Монако» про українських «VIP-біженців» на Лазуровому узбережжі. До другої частини матеріалу потрапив і пасинок ексмера Харкова Геннадія Кернеса Родіон Гайсинський.