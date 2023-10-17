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Стало відомо, що сталося з унікальним авто Кернеса (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Стало відомо, що сталося з унікальним авто Кернеса (фото)
Після смерті Кернеса автомобіль належав одному з його синів
фото з відкритих джерел

Розкішна автівка була подарунком ексмеру Харкова на 50-річчя

Унікальний автомобіль Wiesmann GT, власником якого був Геннадій Кернес, знищений – Instagram-канал «Supercars» опублікував фото, які це підтверджують. Повідомляється, що унікальний німецький автомобіль Wiesmann GT був спалений.

«Влітку цього року були чутки про це, але до останнього не хотілося вірити. На жаль, тепер є «пруфи». Достовірно невідомо, коли та за яких обставин це сталося. Є інформація, що автівку спалили навмисно», – йдеться у повідомленні.

Wiesmann GT, який належав Геннадію Кернесу, привезли до України у 2009 році – автівка стала подарунком йому на 50-річчя. Після смерті ексмера Харкова, цей автомобіль належав одному з його синів.

Wiesmann GT – це спортивний автомобіль німецької компанії, який випускався з 2008 року. За чверть століття було випущено приблизно 1600 машин ручної зборки, без застосування автоматизованих комплексів. Вартість авто стартує від 100 тис євро.

6 фото
На весь екран

Під капотом автівки встановлювали двигун BMW V10 об'ємом 5 л. Він дозволяє розганятися до 100 км/год лише за 4,6 секунди, а максимальна швидкість досягає 291 км/год.

Нагадаємо, «Українська правда» опублікувала другу частину фільму-розслідування «Батальйон Монако» про українських «VIP-біженців» на Лазуровому узбережжі. До другої частини матеріалу потрапив і пасинок ексмера Харкова Геннадія Кернеса Родіон Гайсинський.

Теги: Геннадій Кернес автомобіль

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