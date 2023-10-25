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Правоохоронці повідомили про підозру водію, який в'їхав у зупинку з людьми у центрі Києва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці повідомили про підозру водію, який в'їхав у зупинку з людьми у центрі Києва
Водію повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості
фото: поліція Києва

Прилад «Драгер» не виявив у водія ознак сп'яніння

Правоохоронці повідомили про підозру водію, який сьогодні зранку, 25 жовтня, в'їхав у зупинку громадського транспорту з людьми у центрі столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, водій автомобіля «Тойота Авенсіс», 1996 року народження, рухаючись вулицею Велика Васильківська з перевищенням допустимої швидкості, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини.

Внаслідок цього автомобіль скоїв наїзд на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. Постраждалі отримали травми, які відносяться до середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

При цьому прилад «Драгер» не виявив у водія ознак сп'яніння.

Водію повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 КК України). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 22 жовтня, на в'їзді в Київ сталася ДТП. Водій автомобіля Honda Civic рухався з перевищенням швидкості в межах другої (середньої) смуги Об’їзної дороги у Києві в напрямку Броварського проспекту.

Наближаючись до стаціонарного блокпоста, водій не оцінив дорожню обстановку та здійснив наїзд на військовослужбовця, який ніс там службу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

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Теги: дороги водій автомобіль ДТП аварія

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