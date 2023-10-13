У Лівані журналісти Reuters і Al Jazeera потрапили під обстріл, оператор загинув

Поранено трьох представників ЗМІ

Відеооператор Reuters був убитий під час роботи на півдні Лівану. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, у Лівані журналісти Reuters та Al Jazeera потрапили під обстріл, знімаючи репортажі. Внаслідок інциденту є один загиблий та троє поранених.

«Ми глибоко сумуємо, дізнавшись, що наш відеооператор Іссам Абдаллах був убитий», – зазначили у британському агентстві.

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Водночас вказали, що Абдаллах був частиною екіпажу Reuters у південному Лівані й забезпечував живий відеосигнал.

«Ми терміново шукаємо більше інформації, співпрацюємо з владою у регіоні та підтримуємо сім'ю Іссама і колег», – додали у заяві.

Своєю чергою Al Jazeera інформує про поранення двох своїх журналістів. Загалом, за даними телеканалу, поранено трьох представників ЗМІ.

Відомо, що обстріл стався 13 жовтня на лівансько-ізраїльському кордоні поблизу населеного пункту Альма аль-Шааб. За попередньою інформацією, снаряд влучив у автомобіль.

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Нагадаємо, 9 жовтня ізраїльська авіація почала завдавати ударів по Лівану – знищена спостережна вежа Хезболли.