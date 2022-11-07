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Суд визнав винним пішохода, який зіткнувся з електросамокатом

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суд визнав винним пішохода, який зіткнувся з електросамокатом
Суд наголосив, що учасники дорожнього руху зобов’язані виконувати Правила дорожнього руху і бути взаємно ввічливими
фото: depositphotos

Порушниця наполягала, що електросамокат не мав права їхати велодоріжкою

Галицький районний суд Львова визнав винною місцеву мешканку у порушенні правил дорожнього руху і обмежився усним зауваженням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 2 листопада.

За матеріалами справи, у серпні жінка раптово вийшла на велодоріжку, де створила аварійну ситуацію для електросамоката Bolt. За словами потерпілого, він хотів об’їхати пішохода, яка стояла посеред велодоріжки. Однак коли вона рушила ліворуч, сталося ДТП. Чоловік додав, що перед зіткненням подавав звуковий сигнал пішоходу, але остання не відреагувала.

Натомість пішохід наполягала: винним є водій електросамоката, оскільки не мав права їхати велодоріжкою, а рухатися проїзною частиною разом із автомобілями.

Щодо цієї ДТП, то Феміда зробила кілька важливих висновків. По-перше, велосипедна доріжка не призначена для руху пішоходів, а є проїзною частиною для певних видів транспортних засобів. По-друге, учасники дорожнього руху зобов’язані знати й неухильно виконувати Правила дорожнього руху, бути взаємно ввічливими.

«Навіть порушення Правил дорожнього руху водієм електросамокату не звільняє пішохода від обов’язку дотримуватись цих Правил. Навіть у разі створення небезпеки учасником дорожнього руху, в тому числі водієм електросамокату, не звільняє пішохода від обов’язку вжити заходів, необхідних для уникнення або зменшення такої небезпеки», – наголосив суд.

При цьому, зауважила Феміда під час розгляду справи не здобуто жодних доказів, які вказували б, що пішоход не мала можливості уникнути зіткнення.

Як повідомляв «Главком», раніше суд наголосив, що електросамокатам заборонено рухатись тротуарами.

Теги: електротранспорт ДТП суд пішохід

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