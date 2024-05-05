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В огорожу Білого дому врізався автомобіль

Надія Карбунар
glavcom.ua
В огорожу Білого дому врізався автомобіль
Правоохоронці розпочали розслідування смертельної аварії
фото з відкритих джерел

Присутні на місці співробітники служби безпеки намагалися надати допомогу водієві, однак він був виявлений мертвим

У столиці США місті Вашингтоні автомобіль, який рухався на великій швидкості, врізався в одну з огорож на периметрі безпеки навколо Білого дому. Внаслідок інциденту, який трапився пізно увечері 4 травня, водій загинув. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Незадовго до 10:30 вечора (5:30 ранку неділі, 5 травня, за київським часом, – ред.) автомобіль, який рухався на великій швидкості, врізався в одні з воріт периметра безпеки навколо Білого дому», – повідомила Секретна служба США на своєму акаунті в соцмережі X.

Присутні на місці співробітники служби безпеки намагалися надати допомогу водієві, однак він був виявлений мертвим.

За словами речника Секретної служби, відповідального за безпеку Білого дому, Ентоні Гульєлмі, його відомство разом із поліцією та пожежними службами округу Колумбія розпочало розслідування смертельної аварії. Він додав, що «жодної загрози чи наслідків для громадської безпеки немає».

У виданні нагадали, що це вже не перший такий інцидент цього року. У січні водія легковика затримали за наїзд на паркан на охоронному периметрі.

Останніми роками Білий дім був об’єктом кількох спроб вторгнення, що спонукало у 2020 році побудувати новий бар’єр по периметру президентської резиденції – вищий і виготовлений із міцнішого металу.

Раніше невідомий автомобіль в'їхав у кортеж президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. 

Теги: водій автомобіль Колумбія розслідування соцмережі

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