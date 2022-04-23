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    Tesla на автопілоті врізалася в реактивний літак вартістю $3 млн

    Tesla на автопілоті врізалася в реактивний літак вартістю $3 млн

    Літак отримав ушкодження, їх масштаб не уточнюється

    Автомобіль Tesla Model Y на автопілоті врізався в легкий припаркований реактивний літак Cirrus Vision, майже повністю розгорнувши його. Про це пише TMZ.

    На відео Tesla в'їжджає на дуже повільній швидкості до хвостової частини одномоторного реактивного літака. Нові Cirrus Vision сьогодні коштують близько $3 млн. Літак отримав ушкодження, їх масштаб не уточнюється. За попередніми даними, постраждалих немає.

    Журнал Motor Trend повідомив, що інцидент, мабуть, стався на Фелтс-Філд у Спокані, штат Вашингтон.

    Раніше в результаті аварії Tesla в Техасі загинули двоє людей – поліцейські заявили, що це, швидше за все, сталося, коли автомобіль рухався автопілотом.

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    Теги: літак автомобіль Tesla Tesla Model Y
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    Tesla на автопілоті врізалася в реактивний літак вартістю $3 млн