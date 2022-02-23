Електромобіль подолав мільярди кілометрів. Як новинка Tesla мандрує космосом

Автомобілем з найбільшим пробігом у світі став електромобіль Tesla, який ще не продається

Електричний автомобіль встановив рекорд за кількістю «пройдених» кілометрів. Щоправда, він їх не проїхав, а пролетів.

Мова йде про електромобіль Tesla Roadster другого покоління, який Ілон Маск запустив у космос чотири роки тому. За даними сайту Where Is Roadster?, який відстежує подорож космічного електрокара, автомобіль вже подолав 3,2 млрд кілометрів.

Зараз він знаходиться на відстані понад 377 млн км від Землі та наближається до Марса.

Щойно Roadster стартував, одразу було запущено трекінговий сайт Where Is Roadster?, який надає інформацію про автомобіля та його «пілота – за кермом автомобіля сидить манекен, одягнений у костюм космонавта, якого прозвали Стармен.

У розмові з CNN астроном Гарвардського Смітсонівського центру астрофізики Джонатан Макдауелл сказав, що автомобіль на борту космічного човна, ймовірно, все ще цілий, хоча, можливо, був пошкоджений деякими метеоритними ударами.

У 2020 році Tesla близько підійшла до Марса і підійшла всього на 8 мільйонів км до червоної планети. Очікується, що він наблизиться до іншої планети не раніше 2035 року, перш ніж зробити два проходи в межах кількох мільйонів кілометрів від Землі у 2047 та 2050 роках.

Tesla представила новий Roadster в листопаді 2017 року. Спочатку компанія розраховувала випустити електричний спорткар в 2020-му. А на початку цього року Маск заявив, що виробництво має стартувати у 2022 році.

Незважаючи на невизначені терміни виробництва, електромобіль доступний для попереднього замовлення. Бажаючі купити новинку мають внести депозит: $50 тисяч за базову модель, і $250 тисяч – за версію, яка буде оснащена реактивними моторами.

На презентації Tesla Roadster в 2017 році Маск озвучував такі специфікації:

розгін до 100 км/год – за 1,9 секунди;

максимальна швидкість – 400 км/год;

ємність батареї – 200 кВт*г;

запас ходу – тисяча кілометрів.

Але з тих пір Tesla оновила дизайн і скоротила час розгону до першої «сотні» до неймовірних 1,1 секунди. Таку динаміку матиме заряджений варіант Tesla Roadster з реактивними двигунами SpaceX.