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Україна першою у світі отримає тактичні машини Ermine

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Україна першою у світі отримає тактичні машини Ermine
Машини Ermine надійдуть до Збройних сил України у 2026 році
фото з відкритих джерел

Нідерланди замовили 20 машин для евакуації поранених захисників з передової

 

Україна стане першою країною у світі, яка отримає новітні тактичні машини Ermine. Виробництвом займатиметься компанія Rheinmetall Defence Nederland B.V., яка 24 червня підписала відповідний контракт із Міністерством оборони Нідерландів. Про це повідомляє Rheinmetall, передає «Главком».

Угоду було підписано під час саміту НАТО в Гаазі. Очікується, що 20 машин Ermine надійдуть до Збройних сил України у 2026 році. Ermine призначені для евакуації поранених із передової та можуть працювати як у безпілотному, так і в пілотованому режимі.

Тактичні багі призначені для евакуації поранених
Тактичні багі призначені для евакуації поранених
фото: Rheinmetall

До виробництва долучаться й інші нідерландські компанії – Demcon defense & security systems B.V. та Abiom Communication Systems (ACS) B.V. Це, як зазначає Rheinmetall, допоможе зміцнити оборонні спроможності України та Нідерландів. «Це перше замовлення на Ermine, і його реалізація не лише допоможе ЗСУ, а й стане поштовхом для розвитку оборонної промисловості Нідерландів», – додали в Rheinmetall.

Машини Ermine – це нове покоління легких мобільних платформ, які поєднують функції тактичного транспорту з мобільним джерелом енергії. Їх можна застосовувати для логістики, розвідки, евакуації. У модельному ряді – безпілотні наземні машини, багі та квадроцикли у конфігураціях 4x4 і 6x6. Всі моделі мають дизель-електричний гібридний привід, здатний перевозити до однієї тонни вантажу та долати понад 1000 км. До чотирьох машин Ermine можна транспортувати гелікоптерами типу CH-47 або CH-53.
Сімейство малих транспортних засобів Ermine представляє нове покоління мобільності, поєднуючи тактичний транспорт з мобільним джерелом енергії
Сімейство малих транспортних засобів Ermine представляє нове покоління мобільності, поєднуючи тактичний транспорт з мобільним джерелом енергії
фото: Rheinmetall

Нагадаємо, саміт НАТО проходив 24-25 червня у нідерландському місті Гаага. «Главком» повідомляв, що під час офіційного візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в короля Нідерландів Віллема-Александра. Глава держави подякував Нідерландам за солідарність з українцями та висловив особисту вдячність королю Віллему-Александру та королеві Максимі за підтримку України та українців, які знайшли прихисток у Нідерландах.

Як повідомлялося, Велика Британія оголосила про новий оборонний пакет допомоги Україні. Країна передасть 350 ракет класу «повітря-повітря» Asraam, фінансування якого здійснять за рахунок 70 млн фунтів стерлінгів (еквівалент – 3 млрд 927 млн грн) – відсотків, отриманих від заморожених активів Росії.

До слова, уряд Німеччини профінансує виробництво українських бойових безпілотників Ан-196 на суму понад €100 млн.

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Теги: Нідерланди військова допомога автомобіль

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