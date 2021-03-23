- ТОП-5 найдешевших електромобілів

Скільки коштують найдоступніші в світі електромобілі

Ціна – один з головних мінусів більшості сучасних електромобілів. Наприклад, найдешевша модель Tesla – Model 3 – в Україні коштує понад 50 000 доларів. А за топові версії «старших» моделей – X і S – взагалі доведеться віддати понад $100 000.

Саме високий цінник відлякує багатьох українців, які в цілому були б не проти пересісти на автомобіль на електричній тязі. Звичайно, завжди можна знайти компромісне рішення. Наприклад, купити «биток» з США. Однак далеко не всі готові йти на такий ризик. Американські вживані автомобілі – це кіт в мішку, бо ви на бачите на власні очі, що купуєте.

Втім, схоже, що цінова політика автомобільних виробників почала змінюватися. І останнім часом все частіше доводиться чути таке словосполучення, як «бюджетний електромобіль». У найближчому майбутньому деякі моделі можна буде купити менш ніж за 10 000 доларів.

Про які електрокарах йдеться? Щоб отримати відповідь на це питання, дивіться добірку найдешевших електричних авто в світі. «Главком.Техно» зібрав п'ять серійних моделей, які або вже продаються, або з'являться в продажу в найближчі кілька років.

Dacia Spring ($20 250)

Dacia Spring

В світі електромобілів з’явився новий потужний гравець – кросовер Dacia Spring. Його головна зброя – ціна. Наприклад, у Франції з урахуванням державних пільг автомобіль можна купити приблизно за 12,4 тисячі євро. Для порівняння: у тій самій Франції електрична Hyundai Kona коштує майже 40 тисяч євро.

Але навіть якщо не враховувати пільги в різних каїнах Європи, ціна все одно виглядає дуже привабливо – 17 тисяч євро (приблизно 20 250 доларів).

Детальну інформацію про новинку ви знайдете за посиланням.

ORA R1 ($8 700)

ORA R1

ORA R1 – це проект китайської Great Wall, яка в Україні зараз представлена одним зі своїх брендів – Haval.

R1 – передньопривідний хетчбек. На передній осі встановлено електромотор з віддачею 48 кінських сил і 125 Нм. Максимальна швидкість – 102 кілометри на годину, а розгін з місця до 50 км/год займає 5,6 секунд.

Батарея розташована під підлогою салону. Можна вибрати варіанти ємністю 30,7 або 33 кіловат-години. Паспортний пробіг на одній зарядці за циклом NEDC – 310 або 351 км відповідно.

У стандартну комплектацію входить зарядний пристрій потужністю 3,3 кіловата, яке може зарядити електромобіль приблизно за 10 годин. За доплату китайці пропонують зарядку на 6,6 кВт, яка дозволить «заправитися» вдвічі швидше.

Renault Twizy ($7 750)

Renault Twizy

Twizy – найменший і найдешевший автомобіль Renault. Довжина електромобіля – всього 2,32 метра. А ширина – приблизно 1,2 метра. Мабуть, це єдиний електрокар в світі, який продається без батареї. Її французька компанія здає в оренду за щомісячну плату.

«Твізі» пропонується в двох виконаннях. Максимальна швидкість «молодшої» версії – 45 кілометрів на годину. На одному заряді вона проїжджає близько 100 кілометрів. А потужність її мотора всього п'ять кінських сил. «Старша» версія розвиває 80 кілометрів на годину. А потужність її електромотора – вже 17 «коней».

Також в 2013 році електромобіль отримав вантажну версію – Renault Twizy Cargo. Модель отримала відсік на 180 літрів в задній частині кузова.

Baojun E200 ($7 150)

Baojun E200

Baojun E200 випускають на спільному китайсько-американському підприємстві. Один із співвласників підприємства – концерн General Motors.

Новинка є другим електромобілем в модельному ряду компанії. Електричний хетчбек відрізняється оригінальним кузовом, збільшеним запасом ходу і більш досконалим технічним наповненням.

Дизайнери намагалися максимально відійти від звичних традиційних рішень. Результат вийшов вельми незвичайним: електромобіль отримав дворядну світлотехніку, квадратні колісні арки і приладову панель, схожу на блок управління космічним кораблем.

На одній зарядці E200 здатний подолати 210-270 км.

XEV YoYo ($6 700)

XEV YoYo

Разробкою YoYo займається китайський стартап XEV. Гроші на проект збирали на спеціальному майданчику для стартапів – Kickstarter.

Конструкція «ЙоЙо» максимально проста і складається з 57 окремих елементів. При цьому незважаючи на розміри, автори проекту обіцяють «комфорт і для витонченої балерини, і для регбіста».

Електрокар оснастять мотором з віддачею 7,5 кіловата (пікова – 22 кіловат), а також батареєю на 9,2 кіловат-години. Без підзарядки YoYo проїде до 150 кілометрів. А його максимальна швидкість – 150 кілометрів на годину.

Всі деталі новинки за винятком шасі, стекол, шин і силової установки будуть надруковані на 3D-принтері. Використання друкованих панелей в майбутньому дозволить запропонувати покупцям бібліотеку нових деталей, за рахунок яких можна буде змінити зовнішність автомобіля або відремонтувати пошкоджені елементи.

YoYo буде відповідати європейським нормам безпеки: отримає захисні бруси спереду, ззаду і в дверях, захист від перекидання, подушку безпеки водія і АБС.

Citroen Ami ($6 700)

Citroen Ami

Влітку 2020 року на європейський ринок вийде новий компактний електрокар Citroen Ami. Продавати новинку планують онлайн, з доставкою машини до будинку покупця або до точки самовивозу. Втім, виробник не відмовиться і від традиційної схеми продажів: електрокари завезуть в дилерські центри.

В Європі мініатюрний електрокар класифікується як «мотоколяска». А це означає, що для управління нею не потрібно водійське посвідчення. Довжина Ami – 2,41 метра, тобто він трохи більше Renault Twizy.

Під підлогою машини встановлена батарея на 5,5 кіловат-години, яка живить один електромотор. З ним Ami розганяється до максимальних 42 кілометрів на годину і проїжджає без підзарядки близько 75 кілометрів.

Зарядка акумулятора від побутової розетки займає три години. У салоні – два крісла. Роль мультимедіа виконує смартфон.

Citroen позиціонує Ami як практичне рішення для коротких поїздок в межах міста і альтернативу скутерам, велосипедам, мопедам і громадському транспорту «за розумною ціною».