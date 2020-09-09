У Китаї почався автомобільний бум



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Найпопулярнішим брендом став FAW-Volkswagen

У серпні продажі легкових автомобілів у Китаї зросли на 8,9%

На тлі відновлення економіки в Китаї почався автомобільний бум. У серпні продажі легкових автомобілів зросли на 8,9% в річному вираженні - рекордне зростання з травня 2018 року.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дані Китайської асоціації пасажирських автомобілів.

Причиною такої динаміки стали як великі знижки, так і виведення на ринок нових моделей. Минулого місяця були продані 1,7 млн автомобілів. При цьому зроблено тільки 1,6 млн машин, що на 0,2% менше, ніж рік тому.

Найпопулярнішим брендом став FAW-Volkswagen, спільне підприємство китайської FAW Group і німецького Volkswagen. Його продажі виросли на 16,9 %, до 194 тисяч.

На другому місці інше германо-китайське підприємство - SAIC-Volkswagen. Його продажі впали на 10,7%, до 144 тисячі автомобілів.

Третьою йде спільна компанія SAIC і General Motors - 131 тис. з ростом на 20,5%.

Різко зросли продажі люксових брендів - на 32 %. За допомогою істотних знижок вони зайняли рекордну частку ринку в 15%.

Ще сильніше (зростання на 43,7%) покращилася ситуація в сегменті автомобілів на альтернативній енергії. З них SAIC-GM-Wuling продав 18,3 тис. автомобілів, BYD Auto - 14,3 тис., а Tesla - 11,8 тис.