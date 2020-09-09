  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Авто

    У Китаї почався автомобільний бум

    • Розсилка
    Найпопулярнішим брендом став FAW-Volkswagen - У Китаї почався автомобільний бум
    Найпопулярнішим брендом став FAW-Volkswagen

    У серпні продажі легкових автомобілів у Китаї зросли на 8,9%

    На тлі відновлення економіки в Китаї почався автомобільний бум. У серпні продажі легкових автомобілів зросли на 8,9% в річному вираженні - рекордне зростання з травня 2018 року.

    Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дані Китайської асоціації пасажирських автомобілів.

    Причиною такої динаміки стали як великі знижки, так і виведення на ринок нових моделей. Минулого місяця були продані 1,7 млн автомобілів. При цьому зроблено тільки 1,6 млн машин, що на 0,2% менше, ніж рік тому.

    Найпопулярнішим брендом став FAW-Volkswagen, спільне підприємство китайської FAW Group і німецького Volkswagen. Його продажі виросли на 16,9 %, до 194 тисяч.

    На другому місці інше германо-китайське підприємство - SAIC-Volkswagen. Його продажі впали на 10,7%, до 144 тисячі автомобілів.

    Третьою йде спільна компанія SAIC і General Motors - 131 тис. з ростом на 20,5%.

    Різко зросли продажі люксових брендів - на 32 %. За допомогою істотних знижок вони зайняли рекордну частку ринку в 15%.

    Ще сильніше (зростання на 43,7%) покращилася ситуація в сегменті автомобілів на альтернативній енергії. З них SAIC-GM-Wuling продав 18,3 тис. автомобілів, BYD Auto - 14,3 тис., а Tesla - 11,8 тис.

    Китай ринок автомобіль Tesla
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ