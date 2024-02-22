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Росія продовжує отримувати товари з Британії попри санкції – Sky News

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія продовжує отримувати товари з Британії попри санкції – Sky News
Із початку повномасштабного вторгнення прямий британський експорт до РФ упав на 74%
фото з відкритих джерел

Великі обсяги британських товарів подвійного призначення знаходять свій шлях до Росії через сусідні з нею держави

Росія отримує британське обладнання й техніку через країни Південного Кавказу й Центральної Азії, зокрема Киргизстану, Вірменії та Узбекистану. Про це повідомляє Sky News.

Із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну прямий британський експорт до РФ упав на 74%. Росія все ще імпортує з Британії продукти харчування, медичні препарати та інші гуманітарні товари, тоді як важку техніку, електрообладнання та автомобілі – ні.

Аналіз Sky News свідчить, що великі обсяги британських товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і військових цілях, все ще знаходять свій шлях до РФ через сусідні з нею держави.

Зазначається, що експорт Британії до Киргизстану зріс на понад 1100%, причому там переважають важка техніка і транспортні засоби. Загалом британський експорт до Киргизстану, Вірменії, Узбекистану й Грузії зріс на більш як 500% з початку повномасштабної війни.

Найбільшою категорією товарів, які надсилалися до цих чотирьох країн з Британії, були частини літаків, гелікоптерів або безпілотних літальних апаратів на суму шість мільйонів фунтів стерлінгів. Серед інших товарів, які відправляють британські експортери, – машини для обробки даних, аеронавігаційне обладнання та радіонавігаційні засоби.

Британський уряд, коментуючи аналіз Sky News, заявив, що постійно намагається посилити режим санкцій проти Росії, а їхнє недотримання «є серйозним правопорушенням і карається великими фінансовими штрафами або кримінальним переслідуванням».

Нагадаємо, британські постачальники за перші 10 місяців 2023 року експортували до Росії найважливіші компоненти на суму понад $100 млн, включаючи напівпровідники та безпілотники. Обладнання, зокрема, потрапляє до РФ через треті сторони.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на західні санкції та публічні заяви про припинення діяльності в Росії, влада Великої Британії не забороняє місцевим виробникам експортувати в Росію необхідне обладнання для гірничодобувної промисловості та видобутку викопного палива. 

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Теги: Велика Британія влада машини продукти експорт санкції росія

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