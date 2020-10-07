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    Авто

    У Tesla «зірвало дах» під час руху, вона щойно виїхала з автосалону: відео

    • Розсилка
    У Tesla «зірвало дах» під час руху, вона щойно виїхала з автосалону: відео

    Власник має намір повернути машину та забрати свої кошти

    Новоспечений власник Tesla Model Y пожалівся в соцмережі, що в його новенького електромобіля знесло дах в прямому сенсі цього слова.

    Водій новенької машини разом із сином повертався з автосалону та, здавалося б, ніщо не віщувало біди.

    В якийсь момент чоловіки почули сильний шум вітру і припустили, що відкрилося одне з бічних вікон. Утім, сталося зовсім інше - під час руху в доволі недешевого електрокара Tesla Model Y відірвало дах.

    Водій зателефонував у поліцію і попередив, що на трасі можуть валятися уламки скла. Потім власник розвернувся і повернув автомобіль дилеру. Продавець пообіцяв безкоштовно відремонтувати електрокар, однак покупець відмовився – він виявив бажання відмовитися від покупки і повернути повну вартість нового електрокросовера.

    Менеджер, який оформляв угоду, висунув припущення, що на заводі могли забути приклеїти дах. Інша можлива причина – у цієї машини була дефектна прокладка між склом та дахом. 

    Тesla розробляє електромобіль для середньостатистичного американця вартістю 25 тис. доларів.

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