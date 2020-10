У Tesla «зірвало дах» під час руху, вона щойно виїхала з автосалону: відео

Власник має намір повернути машину та забрати свої кошти

Новоспечений власник Tesla Model Y пожалівся в соцмережі, що в його новенького електромобіля знесло дах в прямому сенсі цього слова.

Водій новенької машини разом із сином повертався з автосалону та, здавалося б, ніщо не віщувало біди.

В якийсь момент чоловіки почули сильний шум вітру і припустили, що відкрилося одне з бічних вікон. Утім, сталося зовсім інше - під час руху в доволі недешевого електрокара Tesla Model Y відірвало дах.

Водій зателефонував у поліцію і попередив, що на трасі можуть валятися уламки скла. Потім власник розвернувся і повернув автомобіль дилеру. Продавець пообіцяв безкоштовно відремонтувати електрокар, однак покупець відмовився – він виявив бажання відмовитися від покупки і повернути повну вартість нового електрокросовера.

Hey @elonmusk why didn't you tell us that Tesla sells convertibles now? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L