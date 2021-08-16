Україна випускатиме електричні вантажівки. Що відомо про проєкт?

Першу вітчизняну електричну вантажівку планує випустити Кременчуцький автомобільний завод

У найближчому майбутньому в Україні має з’явитися вітчизняна електрична вантажівка. Над проектом інноваційної новинки вже почали працювати на Кременчуцькому автомобільному заводі.

«Ми електроавтомобілі ніколи не випускали, але зараз працюємо з проектантами над цим... В планах акціонерів та керівництва заводу це є, і це великий крок вперед і велика наша надія», - цитує видання «Кременчуцька газета» Романа Черняка, генерального директора «АвтоКрАЗа».

Ніяких подробиць про перспективні проєкти електричних вантажівок топ-менеджер компанії не повідомив.

Цікаво, що про електричні вантажівки на КрАЗі заговорили після того, як депутати прийняли закон про відміну ПДВ для електромобілів та обладнання для їх виготовлення. Законодавчі нововведення передбачають, що:

до 31 грудня 2030 року – звільнення від мита та ПДВ комплектуючих для виробництва електротранспорту та транспорту, що працює на газі;

до 31 грудня 2035 року – звільнення від податку на прибуток підприємств, які займаються виключно виробництвом електродвигунів, батарей і зарядних пристроїв, електротранспорту, а також транспорту, що працює на газі.

Раніше стало відомо про два експортних контракти КрАЗа. Перший – партія вантажівок для країни Європи. Друга угода передбачає виготовлення техніки для армії США.

Також нещодавно КрАЗ показав новітню вантажівку для військових.