Українські вантажівки виходять на ринок Європи (фото)

Одна з країні Європейського Союзу закупила вантажівки Кременчуцького автозаводу

Український виробник вантажівок – «АвтоКрАЗ» – повідомив про черговий контракт. Цього разу шасі КрАЗ-6322 прямують до країни Європейського Союзу, де на них будуть встановлені надбудови спеціального призначення

«Ми і надалі будемо докладати максимум зусиль для налагодження довгострокових партнерських відносин та посилення присутності продукції КрАЗ на європейському ринку великовантажної автомобільної техніки», - йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Представники КрАЗу традиційно не повідомляють, хто є кінцевим замовником української техніки.

Цього року також стало відомо, що український завод вироблятиме вантажівки для українських військових. Як повідомляв «Главком», замовник української техніки – US21. Це американська компанія, яка займається поставками для Міністерства оборони США та інших силових відомств.

Контракт укладено на три роки. Він передбачає поставку для армії США великовантажних автомобілів КрАЗ 4х4 і запасних частин до них. Замовлення включає транспорт для особового складу, бортові вантажівки, цистерни для води і палива.