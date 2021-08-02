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    Українські вантажівки виходять на ринок Європи (фото)

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    Шасі&nbsp;КрАЗ-6322 - Українські вантажівки виходять на ринок Європи (фото)
    Шасі КрАЗ-6322
    Фото: АвтоКрАЗ

    Одна з країні Європейського Союзу закупила вантажівки Кременчуцького автозаводу

    Український виробник вантажівок – «АвтоКрАЗ» – повідомив про черговий контракт. Цього разу шасі КрАЗ-6322 прямують до країни Європейського Союзу, де на них будуть встановлені надбудови спеціального призначення

    «Ми і надалі будемо докладати максимум зусиль для налагодження довгострокових партнерських відносин та посилення присутності продукції КрАЗ на європейському ринку великовантажної автомобільної техніки», - йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

    Представники КрАЗу традиційно не повідомляють, хто є кінцевим замовником української техніки.

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    Українські вантажівки виходять на ринок Європи (фото)
    Українські вантажівки виходять на ринок Європи (фото)
    Українські вантажівки виходять на ринок Європи (фото)

    Цього року також стало відомо, що український завод вироблятиме вантажівки для українських військових. Як повідомляв «Главком», замовник української техніки – US21. Це американська компанія, яка займається поставками для Міністерства оборони США та інших силових відомств.

    Контракт укладено на три роки. Він передбачає поставку для армії США великовантажних автомобілів КрАЗ 4х4 і запасних частин до них. Замовлення включає транспорт для особового складу, бортові вантажівки, цистерни для води і палива.

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    Теги: США вантажівки КрАЗ
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    Українські вантажівки виходять на ринок Європи (фото)