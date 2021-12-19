Полювання на «євробляхи»: поліція розповила, як карає власників автомобілів

За останній місяць поліція виписала штрафів власникам «євроблях» більше ніж на мій льон гривень

Власникам нерозмитнених автомобілів краще на з’являтися на дорозі. Адже можна отримати великий штраф, або навіть залишитися без машини. Про це свідчить статистика поліції, яку наводить видання «Українські новини».

За даними журналістів, з моменту закінчення періоду пільгового розмитнення «євроблях» – з 11 листопада по 13 грудня – поліція винесла 159 постанов про штрафи по 8,5 тис. грн.

Крім того, з 11 листопада поліція склала 11 адміністративних протоколів за повторне правопорушення, за яке водіям «євроблях» загрожує штраф вже 17 тис. грн. з позбавленням права керування транспортними засобами терміном на один рік і з платним вилученням транспортного засобу або без такого.

Пільгове розмитнення «євроблях» закінчилося 11 листопада 2021 року. У власників автомобілів на іноземній реєстрації було 180 днів, щоб ними скористатися. Останнім шансом можна було скористатися 10 листопада 2021 року.

Єдина категорія водіїв, які ще можуть скористатися пільгами, – це ветерани АТО. Їм дозволили розмитнювати автомобілі за спеціальними ставками до лютого 2022 року.

За весь період дії спрощеної схеми легалізації «євроблях» українці заплатили 2,9 млрд грн. Було розмитнено понад 83 тис. автомобілів.

Після закінчення пільгового розмитнення для автомобілів на іноземній реєстрації, які порушили правила ввезення в Україну, почали діяти великі штрафи.

Наприклад, за керування таким автомобілем передбачено штраф – 8,5 тис. гривень. Продати комусь машину теж навряд чи вийде. Адже за керування автомобілем з іноземними номерними знаками іншою особою, ніж та, що ввезла автомобіль на територію України, передбачено той самий штраф – 8,5 тис. гривень. Навряд чи хтось захоче купувати такий автомобіль.

Якщо порушення вчинено повторно протягом року, то штраф складає вже 17 тис. грн. Одночасно водій позбавляється права керування строком на рік. А автомобіль можуть відібрати. Щоправда, у цьому випадку рішення про накладання штрафу має приймати суд.

Окремі штрафи може накладати митниця. За перевищення строку тимчасового ввезення чи транзиту більше ніж на тридцять діб треба заплатити 170 тис. грн. Автомобіль конфіскують.

Простіше спалити автомобіль або продати на запчастини? Зовсім ні. За втрату автомобіля на іноземних номерах теж штраф. Ті самі 170 тис. грн.

При цьому митникам навіть не обов’язково розшукувати власників таких автомобілів. «Здати» водія митниці мають право патрульні поліцейські, які можуть зупинити «євробляху».

Якщо ж митниця дізнається, що «євробляху» було передано у користування іншій особі, то накладе ще більший штраф – 34 тис. грн.

При цьому всі ці штрафи не звільняють власника «євробляхи» від обов’язку вивезти авто за межі України.