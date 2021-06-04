Українці повертаються до китайських автомобілів
Продажі китайських авто в Україні зросли у декілька разів
В Україні повертається довіра до китайських автомобілів. Цієї весни продажі нових авто з Піднебесної зросли більш ніж втричі. Про це свідчать підрахунки «Главком.Техно», які базуються на статистиці від асоціації «Укравтопром».
За нашими даними, в березні-травні українці купили, щонайменше, 1510 нових китайських авто. Тоді як минулого року показник був на рівні 453 автомобілів.
Левова частка продажів на рахунку Chery. Ця компанія останнім часом дуже активна в Україні. Як результат, за три місяці 1158 проданих машин – майже в чотири рази більше ніж минулого року.
В Україні Chery представлено виключно кросоверами. Найпопулярніша модель – Tiggo 4. Ця автівка бореться за покупця в дуже популярному сегменті – недорогих компактних кросоверів. Таких, як, наприклад, Renault Duster або Suzuki Vitara.
До речі, Chery Tiggo 4 потрапила до нашої добірки ТОП-10 найкращих недорогих автомобілів в Україні. Це дійсно непоганий автомобіль для тих, хто шукає бюджетний, але добре оснащений кросовер.
З великим відставанням від Chery на українському ринку працюють ще два представника Китаю – Jac та Haval. Їх показники набагато скромніші, але продажі теж зростають. Наприклад, в березні-травні показники Haval поліпшилися більш ніж на 50%.
А «Джеку» взагалі вдалося збільшити кількість українських покупців в 5,7 разів.
Продажі китайських автомобілів в Україні в березні-травні
|Марка
|2020
|2021
|Динаміка, %
|Chery
|304
|1158
|+280.9
|Haval
|120
|187
|+55.8
|Jac
|29
|165
|+469
|Всього
|453
|1510
|+233.3
Дані: «Укравтопром». «Главком.Техно».