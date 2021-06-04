Українці повертаються до китайських автомобілів

Продажі китайських авто в Україні зросли у декілька разів

В Україні повертається довіра до китайських автомобілів. Цієї весни продажі нових авто з Піднебесної зросли більш ніж втричі. Про це свідчать підрахунки «Главком.Техно», які базуються на статистиці від асоціації «Укравтопром».

За нашими даними, в березні-травні українці купили, щонайменше, 1510 нових китайських авто. Тоді як минулого року показник був на рівні 453 автомобілів.

Левова частка продажів на рахунку Chery. Ця компанія останнім часом дуже активна в Україні. Як результат, за три місяці 1158 проданих машин – майже в чотири рази більше ніж минулого року.

В Україні Chery представлено виключно кросоверами. Найпопулярніша модель – Tiggo 4. Ця автівка бореться за покупця в дуже популярному сегменті – недорогих компактних кросоверів. Таких, як, наприклад, Renault Duster або Suzuki Vitara.

До речі, Chery Tiggo 4 потрапила до нашої добірки ТОП-10 найкращих недорогих автомобілів в Україні. Це дійсно непоганий автомобіль для тих, хто шукає бюджетний, але добре оснащений кросовер.

З великим відставанням від Chery на українському ринку працюють ще два представника Китаю – Jac та Haval. Їх показники набагато скромніші, але продажі теж зростають. Наприклад, в березні-травні показники Haval поліпшилися більш ніж на 50%.

А «Джеку» взагалі вдалося збільшити кількість українських покупців в 5,7 разів.

Продажі китайських автомобілів в Україні в березні-травні

Марка 2020 2021 Динаміка, % Chery 304 1158 +280.9 Haval 120 187 +55.8 Jac 29 165 +469 Всього 453 1510 +233.3

Дані: «Укравтопром». «Главком.Техно».