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    Українці повертаються до китайських автомобілів

    Chery Tiggo 4 - Українці повертаються до китайських автомобілів
    Chery Tiggo 4
    Фото з відкритих джерел

    Продажі китайських авто в Україні зросли у декілька разів

    В Україні повертається довіра до китайських автомобілів. Цієї весни продажі нових авто з Піднебесної зросли більш ніж втричі. Про це свідчать підрахунки «Главком.Техно», які базуються на статистиці від асоціації «Укравтопром».

    За нашими даними, в березні-травні українці купили, щонайменше, 1510 нових китайських авто. Тоді як минулого року показник був на рівні 453 автомобілів.

    Левова частка продажів на рахунку Chery. Ця компанія останнім часом дуже активна в Україні. Як результат, за три місяці 1158 проданих машин – майже в чотири рази більше ніж минулого року.

    В Україні Chery представлено виключно кросоверами. Найпопулярніша модель – Tiggo 4. Ця автівка бореться за покупця в дуже популярному сегменті – недорогих компактних кросоверів. Таких, як, наприклад, Renault Duster або Suzuki Vitara.

    До речі, Chery Tiggo 4 потрапила до нашої добірки ТОП-10 найкращих недорогих автомобілів в Україні. Це дійсно непоганий автомобіль для тих, хто шукає бюджетний, але добре оснащений кросовер.

    З великим відставанням від Chery на українському ринку працюють ще два представника Китаю – Jac та Haval. Їх показники набагато скромніші, але продажі теж зростають. Наприклад, в березні-травні показники Haval поліпшилися більш ніж на 50%.

    А «Джеку» взагалі вдалося збільшити кількість українських покупців в 5,7 разів.

    Продажі китайських автомобілів в Україні в березні-травні

    Марка 2020 2021 Динаміка, %
    Chery 304 1158 +280.9
    Haval 120 187 +55.8
    Jac 29 165 +469
    Всього 453 1510 +233.3

    Дані: «Укравтопром». «Главком.Техно».

    Теги: Chery авторинок Jac Haval
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    Українці повертаються до китайських автомобілів