Український пенсіонер на «Москвичі» переміг німецькі спорткари (відео)

Пенсіонер з Одеси на своєму старенькому «Москвичі» зміг побити «заряджені» BMW, Audi, Porsche та Mercedes-Benz

На українському YouTube-каналі «Крутящий момент» опублікували відео незвичайних змагань з дрег-рейсингу. У гонках на чверть милі взяли участь шість німецьких «заряджених» іномарок, потужність двигунів яких склала від 300 до більш ніж 500 кінських сил.

Однак переможцем в заїздах по прямій став радянський «Москвич»-2141, обладнаний заводським мотором.

Незважаючи на те, що під капотом «Москвича» дійсно знаходиться рідний двигун, механік дядько Вова, який володіє автомобілем, все ж серйозно попрацював над модифікацією агрегату.

Інженер встановив в мотор посилені шатуни, гільзи і поршні, а також обладнав двигун потужної турбіною. Крім того, чоловік обладнав «Москвич» трансмісією і задньою підвіскою від Audi S6. Яку потужність в результаті модифікацій видає повнопривідний радянський автомобіль, господар не розкриває.

Суперниками «Москвича» стали:

300-сильний Mercedes-Benz G-класу;

Audi A7, потужність якого становить 310 кінських сил;

500-сильний Porsche Cayenne,

Audi S3 потужністю 400 сил;

пара BMW M4, чиї агрегати видавали від 450 до більш ніж 500 кінських сил.

Настільки серйозна компанія ніяк не збентежила власника «Москвича». «Москвич» не просто склав конкуренцію німецьким спорткарів, а обійшов всі іномарки в гонках по прямій. Навіть в ті спроби, коли BMW M4 і Audi S3 все-таки випереджали на фініші «сорок перший», дядько Вова в наступних спробах незмінно брав реванш.