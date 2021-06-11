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    Український пенсіонер на «Москвичі» переміг німецькі спорткари (відео)

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    &laquo;Москвич&raquo; проти спортивної BMW M4 - Український пенсіонер на «Москвичі» переміг німецькі спорткари (відео)

    «Москвич» проти спортивної BMW M4

    Пенсіонер з Одеси на своєму старенькому «Москвичі» зміг побити «заряджені» BMW, Audi, Porsche та Mercedes-Benz

    На українському YouTube-каналі «Крутящий момент» опублікували відео незвичайних змагань з дрег-рейсингу. У гонках на чверть милі взяли участь шість німецьких «заряджених» іномарок, потужність двигунів яких склала від 300 до більш ніж 500 кінських сил.

    Однак переможцем в заїздах по прямій став радянський «Москвич»-2141, обладнаний заводським мотором.

    Незважаючи на те, що під капотом «Москвича» дійсно знаходиться рідний двигун, механік дядько Вова, який володіє автомобілем, все ж серйозно попрацював над модифікацією агрегату.

    Інженер встановив в мотор посилені шатуни, гільзи і поршні, а також обладнав двигун потужної турбіною. Крім того, чоловік обладнав «Москвич» трансмісією і задньою підвіскою від Audi S6. Яку потужність в результаті модифікацій видає повнопривідний радянський автомобіль, господар не розкриває.

    Суперниками «Москвича» стали:

    • 300-сильний Mercedes-Benz G-класу;
    • Audi A7, потужність якого становить 310 кінських сил;
    • 500-сильний Porsche Cayenne,
    • Audi S3 потужністю 400 сил;
    • пара BMW M4, чиї агрегати видавали від 450 до більш ніж 500 кінських сил.

    Настільки серйозна компанія ніяк не збентежила власника «Москвича». «Москвич» не просто склав конкуренцію німецьким спорткарів, а обійшов всі іномарки в гонках по прямій. Навіть в ті спроби, коли BMW M4 і Audi S3 все-таки випереджали на фініші «сорок перший», дядько Вова в наступних спробах незмінно брав реванш.

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    Теги: Porsche Cayenne BMW Audi
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    Український пенсіонер на «Москвичі» переміг німецькі спорткари (відео)