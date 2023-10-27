Українці можуть відновити втрачене водійське посвідчення ще у двох країнах
Документи можна відновити в Німеччині та Іспанії
Українці в Німеччині та Іспанії можуть відновити водійське посвідчення внаслідок втрати чи викрадення у центрах обслуговування «Паспортний сервіс». Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Щоб обміняти посвідчення водія необхідно надати такі документи: паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації; довідку (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС); документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).
Підрозділи ДП «Документ» у Німеччині:
- Кельн, Вроцлавська площа, 50668;
- Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх).
Підрозділи ДП «Документ» в Іспанії:
- Валенсія, ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord);
- Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (Парковка комерційного центру LA GAVIA).
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ надало українським водіям можливість замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни.
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