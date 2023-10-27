Українці можуть відновити втрачене водійське посвідчення ще у двох країнах

Документи можна відновити в Німеччині та Іспанії

Українці в Німеччині та Іспанії можуть відновити водійське посвідчення внаслідок втрати чи викрадення у центрах обслуговування «Паспортний сервіс». Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Щоб обміняти посвідчення водія необхідно надати такі документи: паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації; довідку (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС); документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).

Підрозділи ДП «Документ» у Німеччині:

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Кельн, Вроцлавська площа, 50668;

Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх).

Підрозділи ДП «Документ» в Іспанії:

Валенсія, ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord);

Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (Парковка комерційного центру LA GAVIA).

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ надало українським водіям можливість замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни.