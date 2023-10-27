Головна Техно Авто
search button user button menu button

Українці можуть відновити втрачене водійське посвідчення ще у двох країнах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українці можуть відновити втрачене водійське посвідчення ще у двох країнах
фото ілюстративне

Документи можна відновити в Німеччині та Іспанії

Українці в Німеччині та Іспанії можуть відновити водійське посвідчення внаслідок втрати чи викрадення у центрах обслуговування «Паспортний сервіс». Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Щоб обміняти посвідчення водія необхідно надати такі документи: паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації; довідку (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС); документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).

Підрозділи ДП «Документ» у Німеччині:

  • Кельн, Вроцлавська площа, 50668;
  • Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх).

Підрозділи ДП «Документ» в Іспанії:

  • Валенсія, ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord);
  • Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (Парковка комерційного центру LA GAVIA).

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ надало українським водіям можливість замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни.

Теги: автомобіль водій

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місце ДТП під Києвом, у якому загинув військовий
Смертельна ДТП на блокпосту у Києві: суд арештував водія
23 жовтня, 18:15
З початку 2023 року вже 55 570 громадян отримали фізичне посвідчення водія
Водійське посвідчення загублене або його вкрали: МВС повідомило, як відновити
5 жовтня, 08:45
Водійське посвідчення з доставкою за кордон. Уряд запустив нову послугу
Водійське посвідчення з доставкою за кордон. Уряд запустив нову послугу
17 жовтня, 20:01

Авто

Українці можуть відновити втрачене водійське посвідчення ще у двох країнах
Українці можуть відновити втрачене водійське посвідчення ще у двох країнах
Як правильно підготувати свою автівку до зими: поради експертів
Як правильно підготувати свою автівку до зими: поради експертів
Кабмін оновив правила дорожнього руху для водіїв
Кабмін оновив правила дорожнього руху для водіїв
Бронеавтомобіль «Новатор» від ТОВ «Українська бронетехніка» захистив екіпаж від підриву протитанкової міні
Бронеавтомобіль «Новатор» від ТОВ «Українська бронетехніка» захистив екіпаж від підриву протитанкової міні
ОАЕ розпочнуть використання аеротаксі: як воно працює (фото)
ОАЕ розпочнуть використання аеротаксі: як воно працює (фото)
Водійське посвідчення з доставкою за кордон. Уряд запустив нову послугу
Водійське посвідчення з доставкою за кордон. Уряд запустив нову послугу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
18K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6472
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6136
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4857
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту