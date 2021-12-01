Україну перетворюють на звалище старих автомобілів: дослідження

Більше половини автомобілів, які завозили в Україну з 2019 року, старші за 10 років

В останні декілька років українці завозять в країну переважно автомобільний мотлох. Про це свідчать дані сервісу «Опендатабот».

За інформації сервісу, 52% ввезених в Україну авто з 2019 року є старшими за 10 років. Для порівняння: з 2014-го до 2018-й середній вік ввезених автомобілів був менше ніж 5 років. Це був період до масових реєстрацій транспорту на єврономерах без пільгового режиму.

Спрощення митного оформлення, так званих, «євроблях» в Україні вперше було запроваджено наприкінці листопада 2018 року й остаточно завершилось на початку листопада 2021 року.

Внаслідок кількох хвиль пільгового розмитнення авто на «єврономерах» в країні удвічі виріс середній вік ввезених авто та значно збільшилась їх кількість.

З 2019 року по жовтень 2021 року в Україні було розмитнено рекордну кількість автомобілів – 1,6 млн.

«Ситуація з перевезенням старих автівок є вигідною для ЄС, але максимально не вигідною та нелогічною для України. Так в Україні заборонена реєстрація нових автомобілів класу Євро-4, натомість старі авто можна зареєструвати навіть, якщо вони відповідають стандарту Євро-2. Також в Україні не налагоджена утилізація старих авто, тож найближчим часом матимемо велику проблему з цим», – коментує ситуацію Олег Назаренко, голова Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів України.

Про засилля старих автомобілів свідчать і дані асоціації «Укравтопром». За її даними, з січня до вересня 2021 року в Україну було ввезено 471,6 тис. легкових автомобілів. Як стверджують експерти асоціації, це рекордний показник.

Головною причиною рекордного показника імпорту автомобілів стало масове розмитнення «євроблях». До 11 листопада в Україні діяло пільгове розмитнення автомобілів на іноземних номерах.

За весь період дії спрощеної схеми легалізації «євроблях» українці заплатили 2,9 млрд грн. Було розмитнено понад 83 тис. автомобілів.

Про те, що буде далі з нерозмитненими «євробляхами», «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.