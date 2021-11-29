Україна імпортувала рекордну кількість автомобілів

За дев’ять місяців 2021 року Україна імпортувала майже пів мільйона автомобілів

Україна б’є рекорди з імпорту автомобілів. За дев’ять місяців у країні було розмитнено майже пів мільйона автомобілів. І це попри світову кризу в автомобільній промисловості.

За даними асоціації «Укравтопром», з січня до вересня 2021 року в Україну було ввезено 471,6 тис. легкових автомобілів. Як стверджують експерти асоціації, це рекордний показник.

У порівнянні з першими дев’ятьма місяцями минулого року імпорт легковиків зріс на 40%.

Всього автомобілів імпортували на $3,3 млрд.

Звідки везуть автомобілі

Імпорт нових автомобілів збільшився на 49%. За дев’ять місяців в Україну було завезено 82 тис. нових легкових іномарок. Це приблизно 8% від загального об’єму імпорту.

Вперше в поставках нових легкових автомобілів домінував імпорт з Китаю. У січні–вересні з Піднебесної в Україну завезли близько 18 тис. авто.

Далі йдуть Японія та Румунія, звідки в країну прибуло 17,34 тис. та 8,4 тис. нових машин відповідно.

Найбільша кількість автомобілів з пробігом, розмитнених з січня до вересня, прибули в Україну з Німеччини – 98,44 тис. шт.

На другому місці США, звідки імпортували 59,1 тис. вживаних авто.

На третьому місці Польща – 38,1 тис. машин.

Чому зростає імпорт

Головною причиною рекордного показника імпорту автомобілів стало масове розмитнення «євроблях». До 11 листопада в Україні діяло пільгове розмитнення автомобілів на іноземних номерах.

За весь період дії спрощеної схеми легалізації «євроблях» українці заплатили 2,9 млрд грн. Було розмитнено понад 83 тис. автомобілів.

Про те, що буде далі з нерозмитненими «євробляхами», «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.