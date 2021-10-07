Україну «захоплюють» турецькі автобуси. Які міста переходять на імпортний транспорт

У вересні автобуси з Туреччини зайняли майже чверть українського ринку

Автобуси з Туреччини відвоювали майже чверть українського ринку. Про це свідчать дані сайту Auto-Consulting. Найактивніше турецьку техніку купують три міста.

Минулого місяця стрімко увійшов на український ринок турецький виробник Karsan, який з ходу зумів у вересні набрати 16,5% продажів завдяки постачанню автобусів для Харкова.

Перші автобуси Karsan з’явилися у Харкові у серпні 2021 року. Йдеться про дві моделі автобусів. Перша – Karsan Atak. Вона розрахована на 58 пасажирів. Молодша модель – Jest – має салон на 22 місця.

Обидві моделі мають низький рівень підлоги. Atak пристосований для перевезення людей на візках.

До листопада 2021 року Харків має отримати 150 турецьких автобусів. До того ж, ще 350 автобусів планують зібрати на одному з місцевих підприємств.

Також у вересні стало зрозуміло, що великі амбіції стосовно українського ринку мають ще два турецьких виробника. Це Otokar, який поставив газові автобуси до Вінниці і Guleryuz, який продовжує поставляти свої моделі в Івано-Франківськ.

Сумарно турецьким автобусним брендам у вересні вже вдалося зайняти 23,7% українського ринку.

А ось у Німеччині електричний автобус знищив музей раритетної техніки. Як це було – дивіться за посиланням.