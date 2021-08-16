В Україні з’явилися турецькі маршрутки. Що відомо про новинки

Вперше українське місто закупило маршрутки виробництва турецької компанії Karsan

В Україні почали закуповувати турецькі міські автобуси від компанії Karsan. Перші дев’ять маршруток вже можна побачити на вулицях Харкова. А найближчим часом їх кількість зросте до 40 одиниць.

Мова йде про дві моделі автобусів. Перша – Karsan Atak. Вона розрахована на 58 пасажирів. Молодша модель – Jest – має салон на 22 місця.

Обидві моделі мають низький рівень підлоги. Atak пристосований для перевезення людей на візках.

До листопада 2021 року Харків має отримати 150 турецьких автобусів. Більш того, ще 350 автобусів планують зібрати на одному з місцевих підприємств.

У квітні секретар Харківської міської ради Ігор Терехов повідомляв, що протягом декількох років Харків планує закупити близько 500 автобусів турецького виробництва. З них 150 автобусів закуплять в Туреччині. А решту машин будуть збирати у Харкові.

«Ми домовилися з нашими турецькими партнерами про те, що ці автобуси будуть збирати у нас в місті. Для цього ми створимо близько 300 робочих місць. На базі якого підприємства це буде відбуватися, вирішуватимуть турецькі інвестори. Але переговори з місцевим бізнесом вже ведуться. Для Харкова це економічно вигідний проєкт», - запевняв Терехов.