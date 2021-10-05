Електромобіль знищив музей раритетної техніки (відео, фото)

У музеї раритетних автобусів почалася пожежа через електричну модель, яку поставили на зарядку

У німецькому Штутгарті згорів музей з раритетними автобусами. Причиною пожежі став електробус, який поставили на зарядку. Машина загорілася з невідомих причин. І вогонь перекинувся на інші автобуси, які перебували в депо.

Очевидці розповіли, що від місця події піднімався густий дим і були чутні вибухи. У результаті пожежі постраждали двоє людей, їх доставили до лікарні.

Всього згоріло близько двох десятків автобусів, а загальний збиток оцінюється у €30 млн.

Електричні автомобілі самозаймаються досить часто. Буквально декілька днів тому на праковці в США загорівся електромобіль Tesla Model S. А у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера.

У липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.