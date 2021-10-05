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    Електромобіль знищив музей раритетної техніки (відео, фото)

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    Електричний автобус знищив музейну техніку - Електромобіль знищив музей раритетної техніки (відео, фото)
    Електричний автобус знищив музейну техніку
    Фото з відкритих джерел

    У музеї раритетних автобусів почалася пожежа через електричну модель, яку поставили на зарядку

    У німецькому Штутгарті згорів музей з раритетними автобусами. Причиною пожежі став електробус, який поставили на зарядку. Машина загорілася з невідомих причин. І вогонь перекинувся на інші автобуси, які перебували в депо.

    Очевидці розповіли, що від місця події піднімався густий дим і були чутні вибухи. У результаті пожежі постраждали двоє людей, їх доставили до лікарні.

    Всього згоріло близько двох десятків автобусів, а загальний збиток оцінюється у €30 млн.

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    Електромобіль знищив музей раритетної техніки (відео, фото)
    Електромобіль знищив музей раритетної техніки (відео, фото)
    Електромобіль знищив музей раритетної техніки (відео, фото)
    Електромобіль знищив музей раритетної техніки (відео, фото)
    Електромобіль знищив музей раритетної техніки (відео, фото)

    Електричні автомобілі самозаймаються досить часто. Буквально декілька днів тому на праковці в США загорівся електромобіль Tesla Model S. А у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера.

    У липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

    За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі музей Tesla
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    Електромобіль знищив музей раритетної техніки (відео, фото)