Уряд дозволив бронювання й закріплення номерних знаків через «Дію»

фото з відкритих джерел (ілюстративне)

МВС та Мінцифри планують перевести в електронний формат усі дії, пов’язані з номерними знаками

Сьогодні, 8 жовтня, Кабмін дозволив бронювати, зберігати й закріплювати номерні знаки авто через портал «Дія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

За словами нардепа, МВС та Мінцифри планують перевести в електронний формат усі дії, пов’язані з номерними знаками:

  • бронювання номерів онлайн;
  • зміна способу зберігання номерних знаків;
  • продовження строку їх зберігання;
  • закріплення комбінацій за транспортним засобом.

Як повідомлялося, ринок нових легкових авто в Україні у вересні показав найвищий результат за останні 12 місяців. За даними «Укравтопрому», протягом місяця українці придбали понад 6,8 тисячі нових автомобілів, що на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні цього року.

До слова, на ринку легкових автомобілів в Україні домінують ахроматичні кольори, що свідчить про прагматичний підхід покупців. На відміну від розвинених країн, де колір авто є способом самовираження, для українців важливіші практичність та ліквідність. 

Теги: автомобіль Дія

