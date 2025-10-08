Уряд дозволив бронювання й закріплення номерних знаків через «Дію»

МВС та Мінцифри планують перевести в електронний формат усі дії, пов’язані з номерними знаками

Сьогодні, 8 жовтня, Кабмін дозволив бронювати, зберігати й закріплювати номерні знаки авто через портал «Дія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

За словами нардепа, МВС та Мінцифри планують перевести в електронний формат усі дії, пов’язані з номерними знаками:

бронювання номерів онлайн;

зміна способу зберігання номерних знаків;

продовження строку їх зберігання;

закріплення комбінацій за транспортним засобом.

Як повідомлялося, ринок нових легкових авто в Україні у вересні показав найвищий результат за останні 12 місяців. За даними «Укравтопрому», протягом місяця українці придбали понад 6,8 тисячі нових автомобілів, що на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні цього року.

До слова, на ринку легкових автомобілів в Україні домінують ахроматичні кольори, що свідчить про прагматичний підхід покупців. На відміну від розвинених країн, де колір авто є способом самовираження, для українців важливіші практичність та ліквідність.