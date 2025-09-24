В Україні імпорт легкових автомобілів перевищив $3 млрд

Цьогоріч в Україну імпортовано на 17% більше легкових авто, ніж у 2024 році

За перші сім місяців 2025 року Україна імпортувала 224,5 тис. легкових автомобілів (нових та вживаних), що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна митна вартість цих авто склала майже $3,2 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держстат.

За даними Держстату, найбільшим постачальником легковиків до України була Німеччина, звідки завезли майже 50 тис. авто. До трійки лідерів також увійшли США та Китай.

ТОП-10 країн-постачальників легкових авто:

Німеччина – 49963 од.

США – 39320 од.

Китай – 22835 од.

Японія – 20257 од.

Південна Корея – 14491 од.

Франція – 14399 од.

Чехія – 11188 од.

Велика Британія – 10312 од.

Мексика – 9149 од.

Румунія – 5782 од.

Як відомо, Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання дозволу на керування транспортними засобами категорії СЕ. Мова про вантажний транспорт з причепом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Відповідна постанова, підготовлена Мінекономіки, була ухвалена на черговому засіданні уряду. Вона передбачає скасування обов'язкової вимоги щодо річного стажу.