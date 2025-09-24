Головна Техно Авто
search button user button menu button

В Україні імпорт легкових автомобілів перевищив $3 млрд

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Україні імпорт легкових автомобілів перевищив $3 млрд
фото з відкритих джерел

Цьогоріч в Україну імпортовано на 17% більше легкових авто, ніж у 2024 році

За перші сім місяців 2025 року Україна імпортувала 224,5 тис. легкових автомобілів (нових та вживаних), що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна митна вартість цих авто склала майже $3,2 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держстат.

За даними Держстату, найбільшим постачальником легковиків до України була Німеччина, звідки завезли майже 50 тис. авто. До трійки лідерів також увійшли США та Китай.

ТОП-10 країн-постачальників легкових авто:

  • Німеччина – 49963 од.
  • США – 39320 од.
  • Китай – 22835 од.
  • Японія – 20257 од.
  • Південна Корея – 14491 од.
  • Франція – 14399 од.
  • Чехія – 11188 од.
  • Велика Британія – 10312 од.
  • Мексика – 9149 од.
  • Румунія – 5782 од.

Як відомо, Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання дозволу на керування транспортними засобами категорії СЕ. Мова про вантажний транспорт з причепом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Відповідна постанова, підготовлена Мінекономіки, була ухвалена на черговому засіданні уряду. Вона передбачає скасування обов'язкової вимоги щодо річного стажу.

Читайте також:

Теги: імпорт автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За скоєне чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Затримано диверсанта, який підпалив релейну шафу та авто ЗСУ в Голосіївському районі
4 вересня, 14:53
Сирний продукт – дешевша альтернатива
Через здорожчання вітчизняних сирів українці масово переходять на сирний продукт
8 вересня, 09:49
Брюссель твердо стояв на своїх цілях щодо викидів CO2 до 2035 року і це стосується передусім автівок
Яким має бути автомобіль майбутнього? Європейська комісія дала чітку задачу виробникам
16 вересня, 09:31
Ситуація на фронті 12 вересня
Лінія фронту станом на 12 вересня 2025. Зведення Генштабу
12 вересня, 23:29
Гараж і автівка після підпалу
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником всередині, бо йому не дали прикурити
12 вересня, 18:17
Акторка, волонтерка Ярослава Кравченко не раз створювала аварійні ситуації
«Впаркувалась в чужу машину». Засновниця «Дикого театру» показала фото наслідків інциденту
13 вересня, 12:43
Викрадений Lexus належав дружині прем'єр-міністра Дональда Туска
Викрадення авто прем’єра Польщі: поліція знайшла машину та злочинця
13 вересня, 17:58
Потерпілу дівчину госпіталізували з численними тілесними ушкодженнями
Викинуло через лобове скло: на Київщині в аварії важко травмована 18-річна пасажирка
15 вересня, 14:51
BYD Yangwang U9 демонструє відмінні результати швидкості
BYD побив рекорд швидкості Bugatti: електрокар розігнався до 496 км/год
Вчора, 19:21

Авто

В Україні імпорт легкових автомобілів перевищив $3 млрд
В Україні імпорт легкових автомобілів перевищив $3 млрд
BYD побив рекорд швидкості Bugatti: електрокар розігнався до 496 км/год
BYD побив рекорд швидкості Bugatti: електрокар розігнався до 496 км/год
Tesla замінить дизайн ручок після інцидентів із заблокованими людьми
Tesla замінить дизайн ручок після інцидентів із заблокованими людьми
«Маєток на колесах»: Rolls-Royce створив найдорожчий автомобіль у світі
«Маєток на колесах»: Rolls-Royce створив найдорожчий автомобіль у світі
Штрафи за порушення правил дорожнього руху зростуть? Заява поліції
Штрафи за порушення правил дорожнього руху зростуть? Заява поліції
Яким має бути автомобіль майбутнього? Європейська комісія дала чітку задачу виробникам
Яким має бути автомобіль майбутнього? Європейська комісія дала чітку задачу виробникам

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua