В Україні імпорт легкових автомобілів перевищив $3 млрд
Цьогоріч в Україну імпортовано на 17% більше легкових авто, ніж у 2024 році
За перші сім місяців 2025 року Україна імпортувала 224,5 тис. легкових автомобілів (нових та вживаних), що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна митна вартість цих авто склала майже $3,2 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держстат.
За даними Держстату, найбільшим постачальником легковиків до України була Німеччина, звідки завезли майже 50 тис. авто. До трійки лідерів також увійшли США та Китай.
ТОП-10 країн-постачальників легкових авто:
- Німеччина – 49963 од.
- США – 39320 од.
- Китай – 22835 од.
- Японія – 20257 од.
- Південна Корея – 14491 од.
- Франція – 14399 од.
- Чехія – 11188 од.
- Велика Британія – 10312 од.
- Мексика – 9149 од.
- Румунія – 5782 од.
Як відомо, Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання дозволу на керування транспортними засобами категорії СЕ. Мова про вантажний транспорт з причепом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Відповідна постанова, підготовлена Мінекономіки, була ухвалена на черговому засіданні уряду. Вона передбачає скасування обов'язкової вимоги щодо річного стажу.
