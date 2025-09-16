Головна Техно Авто
Яким має бути автомобіль майбутнього? Європейська комісія дала чітку задачу виробникам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Брюссель твердо стояв на своїх цілях щодо викидів CO2 до 2035 року і це стосується передусім автівок
фото із відкритих джерел

Електромобілі завойовують світ завдяки екологічним перевагам, зниженню експлуатаційних витрат та зростанню інновацій у сфері зарядних технологій

Зустріч президент Єврокомісії з представниками автомобільної промисловості, що відбулася 12 вересня, була довгоочікуваною. Галузевий саміт підтвердив стратегічну спрямованість Брюсселя на електромобілі в Європі. Про це пише «Главком» із посиланням на  Euronews.

«Як би там не було, майбутнє за електрикою», – сказало Euronews джерело, обізнане про переговори президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з керівниками автомобільного сектору.

Однак під час зустрічі європейські автовиробники закликали до більшої гнучкості в реалізації цільових показників ЄС щодо викидів CO2 до 2035 року.

«Але навіть якщо Єврокомісія скасує ці цільові показники, глобальна конкуренція все одно встановить їх для галузі», – сказало джерело.

ЄС ставить перед собою мету стати кліматично нейтральним до 2050 року і, серед іншого, прийняв рішення про поступову відмову від нових транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року.

На переговорах Єврокомісія не побажала скоригувати цілі на 2035 рік, попри нещодавні заклики з боку бізнесу та політиків відійти від них.

«Я не знаю більш ефективної технології, ніж електромобілі, для скорочення викидів CO2 у транспортній галузі в найближчі роки, – заявив генеральний директор Audi Гернот Дьолльнер. – Замість того щоб підкреслити ці переваги, постійно розгораються нові дебати про збереження двигуна внутрішнього згоряння. Це контрпродуктивно і відлякує клієнтів».

Аналогічну точку зору висловив Міхіл Лангезал, генеральний директор Fastned і президент ChargeUp Europe, який брав участь у переговорах з фон дер Ляєн.

«Щоб Європа могла очолити глобальну трансформацію електромобільності, недостатньо просто твердо дотримуватися дорожньої карти. Для цього від галузі потрібна сміливість підійти до вирішення поставлених перед нами завдань з налаштуванням на зростання і зосередитися на діях, необхідних для успішного переходу до електромобільності для людей, промисловості та довкілля», – заявив він.

Раніше у Польщі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні автомобіля Lexus, що належить родині прем'єр-міністра Дональда Туска. 

Читайте також:

