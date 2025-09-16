Яким має бути автомобіль майбутнього? Європейська комісія дала чітку задачу виробникам
Електромобілі завойовують світ завдяки екологічним перевагам, зниженню експлуатаційних витрат та зростанню інновацій у сфері зарядних технологій
Зустріч президент Єврокомісії з представниками автомобільної промисловості, що відбулася 12 вересня, була довгоочікуваною. Галузевий саміт підтвердив стратегічну спрямованість Брюсселя на електромобілі в Європі. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.
«Як би там не було, майбутнє за електрикою», – сказало Euronews джерело, обізнане про переговори президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з керівниками автомобільного сектору.
Однак під час зустрічі європейські автовиробники закликали до більшої гнучкості в реалізації цільових показників ЄС щодо викидів CO2 до 2035 року.
«Але навіть якщо Єврокомісія скасує ці цільові показники, глобальна конкуренція все одно встановить їх для галузі», – сказало джерело.
ЄС ставить перед собою мету стати кліматично нейтральним до 2050 року і, серед іншого, прийняв рішення про поступову відмову від нових транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року.
На переговорах Єврокомісія не побажала скоригувати цілі на 2035 рік, попри нещодавні заклики з боку бізнесу та політиків відійти від них.
«Я не знаю більш ефективної технології, ніж електромобілі, для скорочення викидів CO2 у транспортній галузі в найближчі роки, – заявив генеральний директор Audi Гернот Дьолльнер. – Замість того щоб підкреслити ці переваги, постійно розгораються нові дебати про збереження двигуна внутрішнього згоряння. Це контрпродуктивно і відлякує клієнтів».
Аналогічну точку зору висловив Міхіл Лангезал, генеральний директор Fastned і президент ChargeUp Europe, який брав участь у переговорах з фон дер Ляєн.
«Щоб Європа могла очолити глобальну трансформацію електромобільності, недостатньо просто твердо дотримуватися дорожньої карти. Для цього від галузі потрібна сміливість підійти до вирішення поставлених перед нами завдань з налаштуванням на зростання і зосередитися на діях, необхідних для успішного переходу до електромобільності для людей, промисловості та довкілля», – заявив він.
Раніше у Польщі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні автомобіля Lexus, що належить родині прем'єр-міністра Дональда Туска.
