Головна Техно Авто
search button user button menu button

В Україні зросли продажі нових авто: які марки очолили рейтинг

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні зросли продажі нових авто: які марки очолили рейтинг
Протягом місяця українці придбали понад 6,8 тисячі нових автомобілів
фото з відкритих джерел

Уперше перше місце в рейтингу продажів здобула китайська BYD

Ринок нових легкових авто в Україні у вересні показав найвищий результат за останні 12 місяців. За даними «Укравтопрому», протягом місяця українці придбали понад 6,8 тисячі нових автомобілів, що на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні цього року, передає «Главком».

Уперше перше місце в рейтингу продажів здобула китайська BYD, яка збільшила свій результат у п’ять разів порівняно з минулим роком. Її модельний ряд поступово витісняє традиційних лідерів – Toyota та Volkswagen, які посіли друге і третє місця відповідно.

До топ-10 найпопулярніших брендів вересня увійшли:

  • BYD – 989 авто (+438%)
  • Toyota – 828 авто (–1%)
  • Volkswagen – 733 авто (+118%)
  • Renault – 471 авто (–13%)
  • Skoda – 467 авто (+5%)
  • BMW – 366 авто (–16%)
  • Hyundai – 347 авто (+47%)
  • Zeekr – 248 авто (+103%)
  • Mazda – 244 авто (+17%)
  • Honda – 216 авто (+50%)

Бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID.Unyx – уперше електрокар очолив український ринок нових авто. З початку 2025 року в Україні зареєстровано понад 52,9 тисячі нових легковиків, що лише на 0,3% менше, ніж за аналогічний період торік.

До слова, на ринку легкових автомобілів в Україні домінують ахроматичні кольори, що свідчить про прагматичний підхід покупців. На відміну від розвинених країн, де колір авто є способом самовираження, для українців важливіші практичність та ліквідність. 

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що китайський автомобільний ринок, який є найбільшим у світі, отримав нового лідера продажів. За підсумками першого півріччя 2024 року, бестселером став електромобіль BYD Dolphin. Ця модель обійшла всіх конкурентів, що свідчить про зростаючий успіх китайських брендів на власному ринку.

До слова, експерти досліди, якого кольору українці обирають автомобілі.

Теги: ринок автомобіль автопром Електромобілі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше на перетин каньйону необхідно було близько двох годин, тепер же перетнути його можна усього за дві хвилини
У Китаї офіційно відкрито найвищий міст у світі
28 вересня, 22:05
Українські виробники молочної продукції зіштовхнулися з падінням експорту та конкуренцією дешевих американських товарів на ринку ЄС
Молочні товари із США витісняють українську продукцію на європейському ринку
25 вересня, 05:01
На думку Ігнатьєва, комплексне розв’язання боргової проблеми дозволить продемонструвати інвесторам здоровий клімат на ринку
Борги на ринку електроенергії зростають і потребують системного вирішення – експерт
23 вересня, 15:32
Експерт звернув увагу, що вітрова генерація майже повністю перейшла на вільний ринок, відмовившись від «Гарантованого покупця» і «зеленого тарифу»
Вересневе падіння цін на ринку електроенергії. Експерт пояснив причини
22 вересня, 16:34
Виробники «зеленої» енергії опинилися в кінці боргової черги – ЄУЕА
Ринок електроенергії загруз у боргах: вирішити проблему зможе лише держава – Верещинська
21 вересня, 17:04
Якість яблук покращується, а кількість фруктів, які йдуть на концентрати, зменшується
В Україні дорожчають яблука: що впливає на ціни цього сезону
16 вересня, 05:44
Попит на електромобілі зростає: найпопулярніші моделі серпня 2025 року
Попит на електромобілі зростає: найпопулярніші моделі серпня 2025 року
9 вересня, 13:59
Башар Асад володів колекцією автівок
Колекція елітних автівок Асада пішла з молотка
8 вересня, 15:21
Політик Денис Маслов каже, що представники бізнес-асоціацій і різних федерацій є лобістами і хочуть першими потрапити до Реєстру прозорості
Денис Маслов: В Україні лобізм часто асоціюють із корупцією. Однак це різні речі
8 вересня, 10:30

Авто

В Україні зросли продажі нових авто: які марки очолили рейтинг
В Україні зросли продажі нових авто: які марки очолили рейтинг
У Каліфорнії безпілотне авто порушило правило та збентежило поліцію
У Каліфорнії безпілотне авто порушило правило та збентежило поліцію
Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз»
Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз»
Скільки проїде електрокар із повністю розрядженою батареєю: результати дослідження
Скільки проїде електрокар із повністю розрядженою батареєю: результати дослідження
В Україні імпорт легкових автомобілів перевищив $3 млрд
В Україні імпорт легкових автомобілів перевищив $3 млрд
BYD побив рекорд швидкості Bugatti: електрокар розігнався до 496 км/год
BYD побив рекорд швидкості Bugatti: електрокар розігнався до 496 км/год

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua