В Україні зросли продажі нових авто: які марки очолили рейтинг

Уперше перше місце в рейтингу продажів здобула китайська BYD

Ринок нових легкових авто в Україні у вересні показав найвищий результат за останні 12 місяців. За даними «Укравтопрому», протягом місяця українці придбали понад 6,8 тисячі нових автомобілів, що на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні цього року, передає «Главком».

Уперше перше місце в рейтингу продажів здобула китайська BYD, яка збільшила свій результат у п’ять разів порівняно з минулим роком. Її модельний ряд поступово витісняє традиційних лідерів – Toyota та Volkswagen, які посіли друге і третє місця відповідно.

До топ-10 найпопулярніших брендів вересня увійшли:

BYD – 989 авто (+438%)

Toyota – 828 авто (–1%)

Volkswagen – 733 авто (+118%)

Renault – 471 авто (–13%)

Skoda – 467 авто (+5%)

BMW – 366 авто (–16%)

Hyundai – 347 авто (+47%)

Zeekr – 248 авто (+103%)

Mazda – 244 авто (+17%)

Honda – 216 авто (+50%)

Бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID.Unyx – уперше електрокар очолив український ринок нових авто. З початку 2025 року в Україні зареєстровано понад 52,9 тисячі нових легковиків, що лише на 0,3% менше, ніж за аналогічний період торік.

До слова, на ринку легкових автомобілів в Україні домінують ахроматичні кольори, що свідчить про прагматичний підхід покупців. На відміну від розвинених країн, де колір авто є способом самовираження, для українців важливіші практичність та ліквідність.

