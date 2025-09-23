BYD побив рекорд швидкості Bugatti: електрокар розігнався до 496 км/год

BYD випустить лише 30 екземплярів Yangwang U9 Xtreme

Електромобіль BYD Yangwang U9 Xtreme встановив світовий рекорд, розігнавшись до 496 км/год. Про це пише «Главком» із посиланням на Notebookcheck.

Китайська компанія BYD заявила, що її гіперкар Yangwang U9 Xtreme став найшвидшим серійним автомобілем у світі, досягнувши швидкості 308,4 милі на годину (496,3 км/год) на тестовому полігоні ATP Patenburg у Німеччині. Таким чином, електрокар побив рекорд Bugatti Chiron Super Sport 300+, який у 2019 році розігнався до 304,8 милі на годину (490,48 км/год).

Новий рекордсмен, Yangwang U9 Xtreme, оснащений чотирма електромоторами, які разом видають вражаючі 2 978 кінських сил. Автомобіль став першим серійним електрокаром, побудованим на платформі з напругою 1 200 В, що є значним оновленням у порівнянні з 800-вольтовою архітектурою стандартної моделі U9.

Завдяки інноваційним акумуляторним батареям Blade з підвищеною щільністю, U9 Xtreme може отримувати енергію вдесятеро швидше, ніж звичайні електромобілі. Попри високу продуктивність, вага автомобіля лише на 5 кг більша за стандартну версію U9.

За кермом був пілот Марк Бассенг, який також керував автомобілем під час попереднього рекорду, встановленого в серпні 2025 року.

Компанія BYD випустить лише 30 екземплярів Yangwang U9 Xtreme, що робить його одним із найексклюзивніших автомобілів у світі.

До слова, британський автовиробник Rolls-Royce випустив найдорожчий дорожній автомобіль у світі – ексклюзивний Droptail, вартість якого сягає приголомшливих £23 мільйонів. Це втричі дорожче за приватний літак і вдвічі більше за вартість деяких супер’яхт, що робить його новим еталоном розкоші для надбагатих.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва 33-річний чоловік вночі підпалив припаркований автомобіль, бо сприйняв транспортний засіб за той, що днями ледь не наїхав на нього на одній з вулиць.