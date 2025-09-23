Головна Техно Авто
search button user button menu button

BYD побив рекорд швидкості Bugatti: електрокар розігнався до 496 км/год

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
BYD побив рекорд швидкості Bugatti: електрокар розігнався до 496 км/год
BYD Yangwang U9 демонструє відмінні результати швидкості
фото: BYD

BYD випустить лише 30 екземплярів Yangwang U9 Xtreme

Електромобіль BYD Yangwang U9 Xtreme встановив світовий рекорд, розігнавшись до 496 км/год. Про це пише «Главком» із посиланням на Notebookcheck.

Китайська компанія BYD заявила, що її гіперкар Yangwang U9 Xtreme став найшвидшим серійним автомобілем у світі, досягнувши швидкості 308,4 милі на годину (496,3 км/год) на тестовому полігоні ATP Patenburg у Німеччині. Таким чином, електрокар побив рекорд Bugatti Chiron Super Sport 300+, який у 2019 році розігнався до 304,8 милі на годину (490,48 км/год). 

Новий рекордсмен, Yangwang U9 Xtreme, оснащений чотирма електромоторами, які разом видають вражаючі 2 978 кінських сил. Автомобіль став першим серійним електрокаром, побудованим на платформі з напругою 1 200 В, що є значним оновленням у порівнянні з 800-вольтовою архітектурою стандартної моделі U9.

Завдяки інноваційним акумуляторним батареям Blade з підвищеною щільністю, U9 Xtreme може отримувати енергію вдесятеро швидше, ніж звичайні електромобілі. Попри високу продуктивність, вага автомобіля лише на 5 кг більша за стандартну версію U9.

За кермом був пілот Марк Бассенг, який також керував автомобілем під час попереднього рекорду, встановленого в серпні 2025 року. 

Компанія BYD випустить лише 30 екземплярів Yangwang U9 Xtreme, що робить його одним із найексклюзивніших автомобілів у світі.

До слова, британський автовиробник Rolls-Royce випустив найдорожчий дорожній автомобіль у світі – ексклюзивний Droptail, вартість якого сягає приголомшливих £23 мільйонів. Це втричі дорожче за приватний літак і вдвічі більше за вартість деяких супер’яхт, що робить його новим еталоном розкоші для надбагатих. 

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва 33-річний чоловік вночі підпалив припаркований автомобіль, бо сприйняв транспортний засіб за той, що днями ледь не наїхав на нього на одній з вулиць. 

 

 

Читайте також:

Теги: Електромобілі автомобіль рекорд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Chevrolet Corvette C4
На Полтавщині власник покинув просто неба рідкісний спорткар
24 серпня, 18:12
BYD Song продовжує бути лідером китайського ринку
Названо найпопулярнішу модель автівок на найбільшому ринку світу
5 вересня, 08:04
Мандрівник відвідав усі країни світу
Новий рекорд Гіннеса: американець об'їхав 195 країн менш ніж за 500 днів
3 вересня, 10:14
Уночі 3 вересня росіяни атакували місто Знам'янка використовуючи 25 дронів «Герань–2»
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
3 вересня, 05:46
Стрічка «Антарктида» вийшла у прокат 4 вересня
Документальний фільм Антона Птушкіна «Антарктида» побив рекорд прокату
9 вересня, 09:54
Речовини, які рослина повинна використовувати для підготовки до зими, вона витрачає на повторне цвітіння
У селі на Тернопільщині вдруге зацвіли яблуні
6 вересня, 17:13
Подружжя Тусків втратило коштовний автомобіль
У дружини прем'єр-міністра Польщі невідомі викрали Lexus
11 вересня, 09:54
Викрадений Lexus належав дружині прем'єр-міністра Дональда Туска
Викрадення авто прем’єра Польщі: поліція знайшла машину та злочинця
13 вересня, 17:58
Маєток Пріцкера з'явився на ринку продажу нерухомості в жовтні 2024 року
Майно різко подешевшало: спадкоємець Hyatt продає найбільший маєток у США
17 вересня, 09:34

Авто

BYD побив рекорд швидкості Bugatti: електрокар розігнався до 496 км/год
BYD побив рекорд швидкості Bugatti: електрокар розігнався до 496 км/год
Tesla замінить дизайн ручок після інцидентів із заблокованими людьми
Tesla замінить дизайн ручок після інцидентів із заблокованими людьми
«Маєток на колесах»: Rolls-Royce створив найдорожчий автомобіль у світі
«Маєток на колесах»: Rolls-Royce створив найдорожчий автомобіль у світі
Штрафи за порушення правил дорожнього руху зростуть? Заява поліції
Штрафи за порушення правил дорожнього руху зростуть? Заява поліції
Яким має бути автомобіль майбутнього? Європейська комісія дала чітку задачу виробникам
Яким має бути автомобіль майбутнього? Європейська комісія дала чітку задачу виробникам
Капсула часу за $300 тис.: виявлено культовий спорткар 70-х у новому стані
Капсула часу за $300 тис.: виявлено культовий спорткар 70-х у новому стані

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua