«Були предметом жартів». Гендиректор «Укрпошти» розповів, що накупив за кредитні гроші

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Були предметом жартів». Гендиректор «Укрпошти» розповів, що накупив за кредитні гроші
Ігор Смілянський: Автівки придбані за рахунок кредитних коштів ЄБРР
фото: Ігор Смілянський

«Укрпошта» оновила автопарк: 160 нових авто для логістики та відновлення роботи

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив про значне оновлення автопарку компанії та спростував жарт стан автомобілів компанії. Завдяки партнерству з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), «Укрпошта» придбала 160 нових автомобілів, які допоможуть компенсувати втрати, спричинені ворожими обстрілами. Загальна сума збитків від пошкоджень інфраструктури «Укрпошти» перевищила 2,5 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Смілянського.

«Коли у 2016 році до Укрпошти прийшла нова команда, середній вік автопарку компанії становив 17–18 років. Автомобілі, які частіше стояли на ремонті, ніж долали маршрути, уповільнювали роботу пошти і були предметом жартів у соцмережах. Сьогодні ми розпродаємо залишки цього хламу на аукціонах, а середній вік автопарку після передачі нової партії автівок становитиме лише 5 років – тобто на рівні світових стандартів », – розповів Ігор Смілянський.

Гендиректор «Укрпошти» відповів, за які кошти відбулося оновлення автопарку підприємства.

«Автівки придбані не державою, а АТ «Укрпошта», яке є акціонерним товариством, а не державним підприємством і, відповідно, не отримує фінансування з бюджету, а навпаки – сплачує податки (понад 3 млрд грн за 2024 рік) до бюджету. Автівки придбані за рахунок кредитних коштів ЄБРР», – заявив Ігор Смілянський.

«Були предметом жартів». Гендиректор «Укрпошти» розповів, що накупив за кредитні гроші фото 1
фото: Ігор Смілянський

За словами Смілянського, нові автомобілі MAN та Iveco значно покращать логістику компанії. До кінця 2025 року «Укрпошта» отримає 100 п’ятитонних MAN для міжобласних перевезень та 60 двадцятитонних Iveco для великих міжрегіональних маршрутів.

Раніше у проєкті бюджету на 2026 рік уряд назвав державну «Укрпошту» ризиковою та нібито визнав потребу її докапіталізації. Водночас гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив, що їй не загрожує дефолт. 

Нагадаємо, Національний банк звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з листом. У документі регулятор вказав на збитковість і недостатню капіталізацію державної «Укрпошти».

Як відомо, перший банк фінансової інклюзії в Україні має бути створено на базі АТ «Укрпошта», для чого раніше рішенням уряду до Міністерства розвитку громад та територій з подальшою передачею «Укрпошті» було передано акції Першого інвестиційного банку. Його головним завданням пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення).

До речі, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський оприлюднив у Facebook дані про свої доходи й видатки за 2024 рік. За його словами, минулого року він отримав зарплату та доплату 15% за роботу з державною таємницею – 11,72 млн грн до податків, або в середньому 970 тис. грн на місяць.

ЄБРР кредит автомобіль Укрпошта Ігор Смілянський

