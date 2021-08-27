Уряд підготував правила користування електротранспортом. Що треба знати водіям?

Bolt – один з найпопулярніших сервісів прокату електротранспорту в Україні

В уряді затвердили правила користування електричним транспортом – самокатами та моноколесами

У Міністерстві інфраструктури розробили та вже затвердили порядок користування персональним електротранспортом. Документ дає визначення цьому виду транспорту та визначає обов’язки користувачів. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на документ, який потрапив у розпорядження видання.

Отже, персональний електротранспорт – це транспорт, обладнаний електродвигуном, одним, двома чи трьома колесами, не обладнаний сидінням і призначений для руху однієї особи.

Його маса повинна становити до 20 кілограмів, а потужність двигуна – до 1 кВт. Водночас, незрозуміло, як регулюватимуться транспортні засоби понад ці норми. Наприклад, на українському ринку представлені електросамокати вагою до 40 кілограмів та потужністю понад 2 кВт.

Водночас зазначається, що електротранспорт не підлягає обов’язковій державній реєстрації за умови, якщо його характеристики відповідають визначенню. Можна припустити, що транспорт, який не підпадає під визначення у документі, треба реєструвати.

В обов’язках користувачів електротранспорту на дорогах є також зобов’язання не перевищувати максимально допустиму масу, встановлену для переміщень на такому транспорті.

Йдеться, крім того, про доволі звичні речі: дотримуватися всіх чинних законів і правил дорожнього руху, не використовувати такий транспорту під впливом алкоголю, наркотичних засобів тощо.

Також забороняється пересуватися проти напрямку руху, перевозити пасажирів, використовувати мобільні телефони та інші пристрої, їздити на несправному транспорті.

Під час руху по тротуару користувач зобов’язаний не створювати перешкод для руху пішоходів та надавати їм перевагу у русі.

Залишати електротранспорт можна у місцях, дозволених для паркування велосипедів, якщо для пішоходів залишається понад 2 метри для проходу. В інших місцях – якщо це не створює перешкод для інших учасників дорожнього руху.

Заборонено залишати електротранспорт на автомобільних парковках, на проїзній частині, під мостами, у парках, на території історичних пам’яток тощо.

Водночас порядок не містить згадки про правові наслідки за недотримання вказаних обов’язків та вимог.

Коли ці правила набудуть чинності, невідомо. Документу ще навіть немає у вільному доступі.