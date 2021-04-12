В мережі показали конкурента електричної вантажівки Tesla

В Китаї готують електричний тягач, який буде конкурувати з вантажівкою Tesla Semi

Китайці готують конкурента електричній вантажівці Tesla Semi. В мережі навіть з’явилися перші зображення електричного тягача. Дебют новинки з робочою назвою AD21 має відбутися вже всередині 2021 року.

Розробкою вантажівки займається Farizon Auto – китайський виробник комерційної техніки, який входить до складу корпорації Geely.

AD21

Рендери машини опублікував в Twitter автомобільний журналіст Грег Кейбл. За його словами, зображення AD21 він отримав від одного з постачальників автокомпонентів.

Електрична вантажівка розроблена з урахуванням вимог європейських клієнтів. Продажі почнуться до кінця 2021-го. Ніяких технічних характеристик поки немає. Навіть дальність ходу вказується лише як «значна».

Відомо лише, що тягач отримає багатомоторні силову установку. Крім того, AD21 буде підтримувати «гарячу» заміну батареї. Тобто власники електричного тягача зможуть оперативно замінювати батарею на спеціальних станціях.

AD21

Тим часом Tesla Semi вже проходить фінальні випробування перед тим, як відправитися на конвеєр. Нещодавно в мережі з’явилося відео, яке демонструє тести вантажівки на спеціальному треку.

Побачити відео випробувань Tesla Semi можна за цим посиланням.