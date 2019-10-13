Boeing і Porsche планують випустити літаючий електромобіль



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Мова йде про об'єднання зусиль двох глобальних компаній, щоб поборотися за сегмент ринку, який в майбутньому має великий потенціал, - говорять у компаніях

У майбутнього електромобіля буде вертикальний зліт

Американська корпорація Boeing і німецька компанія Porsche AG оголосили про намір створити літаючий електромобіль.

В офіційному повідомленні, яке вони поширили, йдеться про намір створити об'єднану команду, що «дозволить перенести рух автотранспорту в повітряний простір».

Про повідомляє Капітал з посиланням на CNN.

У заяві не наводиться жодних фінансових або технічних деталей.

Зазначено лише, що у майбутнього електромобіля буде вертикальний зліт.

Як пояснив що відповідає за продажі і маркетинг член ради директорів Porsche Детльов фон Платний, мова йде про об'єднання зусиль двох глобальних компаній, щоб поборотися за сегмент ринку, який в майбутньому має великий потенціал.

У Porsche досі не говорили про плани створювати літаючі автомобілі. В останні роки компанія робила ставку на заняття ніші на ринку електромобілів, поставивши завдання створити 22 млн таких машин за наступні десять років.

Boeing в цьому році вже заявив про створення прототипу літаючого таксі. Підрозділ корпорації NeXT випустило відео польоту невеликого безпілотного літального апарату, який, за словами творців, може долати відстань близько 70 км.