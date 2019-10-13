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    Технології

    Boeing і Porsche планують випустити літаючий електромобіль

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    Мова йде про об'єднання зусиль двох глобальних компаній, щоб поборотися за сегмент ринку, який в майбутньому має великий потенціал, - говорять у компаніях - Boeing і Porsche планують випустити літаючий електромобіль
    Мова йде про об'єднання зусиль двох глобальних компаній, щоб поборотися за сегмент ринку, який в майбутньому має великий потенціал, - говорять у компаніях

    У майбутнього електромобіля буде вертикальний зліт

    Американська корпорація Boeing і німецька компанія Porsche AG оголосили про намір створити літаючий електромобіль.

    В офіційному повідомленні, яке вони поширили, йдеться про намір створити об'єднану команду, що «дозволить перенести рух автотранспорту в повітряний простір».

    Про повідомляє Капітал з посиланням на CNN.

    У заяві не наводиться жодних фінансових або технічних деталей.

    Зазначено лише, що у майбутнього електромобіля буде вертикальний зліт.

    Як пояснив що відповідає за продажі і маркетинг член ради директорів Porsche Детльов фон Платний, мова йде про об'єднання зусиль двох глобальних компаній, щоб поборотися за сегмент ринку, який в майбутньому має великий потенціал.

    У Porsche досі не говорили про плани створювати літаючі автомобілі. В останні роки компанія робила ставку на заняття ніші на ринку електромобілів, поставивши завдання створити 22 млн таких машин за наступні десять років.

    Boeing в цьому році вже заявив про створення прототипу літаючого таксі. Підрозділ корпорації NeXT випустило відео польоту невеликого безпілотного літального апарату, який, за словами творців, може долати відстань близько 70 км.

    таксі Boeing технології
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