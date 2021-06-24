В Україні подорожчає пальне. Наскільки піднімуться ціни

В Україні знову подорожчає пальне

Уряд дозволив мережам заправок дещо підняти ціни на бензин та дизельне пальне

Наприкінці червня пальне в Україні подорожчає. Про це свідчать дані Міністерства економіки, яке фактично регулює граничні ціни на бензин та дизельне пальне.

Виходячи з даних Мінекономіки, можна прогнозувати, що у останню декаду місяця ціни в деяких мережах піднімуться наступним чином:

на бензин – до 30,84 грн за літр;

на дизель – до 29,23 грн за літр.

Треба відзначити, що цього разу подорожчання пального буде незначним. В середньому ціни на бензин виростуть приблизно на 2 копійки за літр, а на дизельна пальне – на 14 копійок за літр.

Нагадаємо, 14 травня 2021 року уряд прийняв постанову, якою вводиться державне регулювання цін на паливо. На період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни:

дизельного палива – не вище 7 грн/літр;

бензину – не вище 5 грн/літр.

Раніше також відома мережа АЗС показала, скільки податків закладено у кожному літрі пального.