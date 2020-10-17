Toyota анонсувала презентацію революційного електромобіля на водному паливі нова енергія



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В другому поколінні Toyota Mirai отримала збільшений на 30% запас ходу і тепер на повному баку водню зможе проїхати до 650 км.

Від першого покоління нова Toyota Міраі буде відрізнятися кардинально

Компанія Toyota готується випустити другу генерацію водневого електромобіля Mirai 2021.

Про це пише autocentre.

Прототип нової Toyota Mirai був представлений у 2019 році на Токійському автосалоні. Тепер же виробник назвав дату дебюту серійної версії седана на паливних елементах. Новинку представлять в грудні цього року. Тизер з відповідним позначенням був опублікований пресслужбою компанії. Більше ніякої інформації розкрито не було.

Відомо, що дорожня версія буде виглядати практично ідентично представленому концепт-кару. Від першого ж покоління нова Тойота Міраі буде відрізнятися кардинально, тому що компанія відійшла від незрозумілого публіці футуризму і виконала модель відповідно до поточного стилем бренду, в якому переважають спортивні риси з елементами приглушеної агресії. Седан вийшов привабливим і став нижче, довше і ширше попередника.

Оснащення салону Toyota Mirai 2021 також буде відповідати марці. Отже, в нього увійде цифрова приладова панель, мультимедіа з великим сенсорним екраном і аудіосистема JBL з 14 динаміками. В обробці переважатиме висококласна шкіра.

Крім того, в другому поколінні Mirai отримало збільшений на 30% запас ходу і тепер на повному баку водню зможе проїхати до 650 км.

До слова, Папа Римський отримав у подарунок японський «папамобіль» на водневому паливі.