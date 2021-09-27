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    В Україні презентували унікальний «Запорожець» (відео, фото)

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    Старий &laquo;Запорожець&raquo; перетворили на баггі - В Україні презентували унікальний «Запорожець» (відео, фото)

    Старий «Запорожець» перетворили на баггі

    Фото: «Автоцентр»

    На виставці OldCarLand 2021 у Києві показали унікальну версію ЗАЗ-968А

    В Україні показали унікальний «Запорожець». Новинка, якщо так можна назвати ЗАЗ-968А 1973 року випуску, дебютувала на виставці OldCarLand 2021, що проходила у Києві у вересні 2021 року, пише видання «Автоцентр».

    У машини демонтовані дах та двері. А в салоні встановлено чотири комфортабельних крісла. На всіх підголівниках є шов у вигляді напису ZAZ, а на широкому підлокітнику між передніми сидіннями додана ще емблема та напис Tavria.

    У разі перекидання автомобіля водія та пасажирів повинен захистити трубчастий каркас безпеки. На останньому встановлена потужна «люстра».

    Замість переднього бампера «Запорожець» отримав потужний «кенгурятник» з додатковими фарами. Трубчастий захист встановлено і замість заднього бампера.

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    В Україні презентували унікальний «Запорожець» (відео, фото)
    В Україні презентували унікальний «Запорожець» (відео, фото)
    В Україні презентували унікальний «Запорожець» (відео, фото)
    В Україні презентували унікальний «Запорожець» (відео, фото)
    В Україні презентували унікальний «Запорожець» (відео, фото)
    В Україні презентували унікальний «Запорожець» (відео, фото)

    Місце водія теж не впізнати. По-перше, встановлено спортивне кермо з жовтими вставками на ободі під колір кузова.

    По-друге, тут інший щиток приладів – з круглими циферблатами спідометра і тахометра.

    І, по-третє, на передній панелі з'явилася мультимедійна система.

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    Теги: ЗАЗ Запорожець
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    В Україні презентували унікальний «Запорожець» (відео, фото)