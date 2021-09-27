В Україні презентували унікальний «Запорожець» (відео, фото)

На виставці OldCarLand 2021 у Києві показали унікальну версію ЗАЗ-968А

В Україні показали унікальний «Запорожець». Новинка, якщо так можна назвати ЗАЗ-968А 1973 року випуску, дебютувала на виставці OldCarLand 2021, що проходила у Києві у вересні 2021 року, пише видання «Автоцентр».

У машини демонтовані дах та двері. А в салоні встановлено чотири комфортабельних крісла. На всіх підголівниках є шов у вигляді напису ZAZ, а на широкому підлокітнику між передніми сидіннями додана ще емблема та напис Tavria.

У разі перекидання автомобіля водія та пасажирів повинен захистити трубчастий каркас безпеки. На останньому встановлена потужна «люстра».

Замість переднього бампера «Запорожець» отримав потужний «кенгурятник» з додатковими фарами. Трубчастий захист встановлено і замість заднього бампера.

Місце водія теж не впізнати. По-перше, встановлено спортивне кермо з жовтими вставками на ободі під колір кузова.

По-друге, тут інший щиток приладів – з круглими циферблатами спідометра і тахометра.

І, по-третє, на передній панелі з'явилася мультимедійна система.