Український Porsche: старий «Запорожець» перетворили на спорткар (відео)

Старенький «горбатий» ЗАЗ-965 розганяється до 100 кілометрів на годину менш ніж за 4 секунди

Ентузіаст із Кропивницького змусив старенький ЗАЗ-965 розганятися до 100 кілометрів на годину менш ніж за 4 секунди – час, за який до «сотні» доїжджають деякі сучасні спортивні автомобілі. Наприклад, такий само показник розгону має розкішний Porsche Taycan 4S, який коштує більше 2 млн гривень.

Проте, динаміка – не єдина спільна риса «Тайкана» та «Запорожця» з Кропивницького. Обидві моделі є електромобілями. «Горбатий» теж отримав електричний привод, якій живиться від батарей, «позичених» у Nissan Leaf.

Електричний ЗАЗ-965 вже встиг побити Tesla Model S у, так званому, драг-рейсі, коли машини змагаються на швидкість у заїзді на чверть милі (приблизно 400 метрів). Щоправда, тоді «Запорожець» розганявся до «сотні» за 4,3 сек. З того часу автор проєкту поліпшив результат.

Це не єдиний електричний проєкт, побудований на базі ЗАЗ. В Дніпрі на електромобіль перетворили «Таврію». Електричну модель навіть поставили на облік.

Проект отримав назву Kozak EV. Замість двигуна внутрішнього згоряння, автомобіль отримав електромотор, блок управління електромотором, контролер, перетворювач напруги, батарею і зарядний пристрій.

Ще одна «фішка» електричної «Таврії» – замість аналогових приладів з'явилася цифрова панель.

Про найцікавіші «Запорожці» сучасності, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.