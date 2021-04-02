В Україні рекордно зросли продажі заборонених російських автомобілів

В березні українці купили рекордну за останні п’ять років кількість автомобілів «Лада», імпорт яких в Україну заборонено

Українці, як можуть, підтримують автомобільну промисловість країни-агресора. В березні вітчизняні дилери російської «Лади» продали рекордну кількість автомобілів за останні п’ять років.

Так, за даними видання «Автоконсалтинг», яке щомісяця публікує статистику продажу нових авто, в перший місяць весни українці купили майже 200 автомобілів «Лада». Такого результату у російської марки в Україні не було з березня 2016 року, коли вона примудрилася продати 224 автомобіля (дані «Укравтопром»).

І це незважаючи на те що, відповідно до постанови уряду, з початку 2020 року імпорт в Україну автомобілів, вироблених на території Росії, заборонено.

Але росіяни придумали, як обійти заборону – замість готових автомобілів вони почали завозити в Україну комплектуючі, які під заборону не потрапили. Збирають російські «Лади» на Запорізькому автозаводі, який належить корпорації «Укравто». Детально цю схему «Главком» описував у матеріалі за цим посиланням.

«Укравто» також є найбільшим дистриб’ютором автомобілів «Лада» в Україні.

Про те, що на ЗАЗі почали збирати російські автомобілі, «Главком» першим повідомив ще у грудні 2019 року. Тоді підприємство почало тестову збірку перших машин. Пізніше на заводі також локалізували збирання автомобілів Renault Arkana, комплектуючі для якого також надходять із Росії. Також сьогодні ЗАЗ збирає із російських комплектуючих автомобілі Kia.

Нагадаємо, що з 2017 року бренд Lada є частиною групи Renault.

Продажі «Лада» в Україні

Місяць 2020 2021 Динаміка, % Січень 44 101 +129.55 Лютий 39 93 +138.46 Березень 49 191 +289.80

Дані: «Автоконсалтинг», «Укравтопром».