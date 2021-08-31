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    В Україні стартували продажі «космічного» автомобіля (відео, фото)

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    Мінівен Hyundai Staria - В Україні стартували продажі «космічного» автомобіля (відео, фото)
    Мінівен Hyundai Staria
    Фото: Hyundai

    Hyundai привіз в Україну нову модель – Staria, дизайн якої порівнюють з космічним кораблем

    Hyundai помітно активізувався в Україні. Зовсім недавно корейці представили на нашому ринку свій електричний кросовер Ioniq 5, який вже встигли назвати найкращим автомобілем року. І ось чергова новинка – мінівен Staria, дизайн якого в компанії порівнюють з космічним кораблем. Такого незвичного авто у своїй лінійці не має жоден виробник.

    Стартова ціна Hyundai Staria в Україні – близько мільйона гривень.

    Під капотом – 2,2-літровий дизельний мотор потужністю 177 кінських сил. Трансмісія – 6-ступінчаста «механіка», або 8-ступінчастий «автомат». Привод – передній або повний.

    У передній частині мінівена корейці розмістили вузьку світлодіодну смугу денних ходових вогнів. Фари головного світла розташовані по боках решітки радіатора.

    Позаду фургон оснастили вертикальними ліхтарями, а також великими панорамними вікнами з низькою лінією скління, що підкреслює місткий салон.

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    В Україні стартували продажі «космічного» автомобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі «космічного» автомобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі «космічного» автомобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі «космічного» автомобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі «космічного» автомобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі «космічного» автомобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі «космічного» автомобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі «космічного» автомобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі «космічного» автомобіля (відео, фото)
    В Україні стартували продажі «космічного» автомобіля (відео, фото)

    «Старія» може оснащуватися:

    • системою відео моніторингу «сліпих» зон на панелі приладів;
    • трансмісією з електронним управлінням за допомогою кнопок;
    • системою кругового огляду;
    • електроприводом дверей пасажирського салону;
    • підігрівом середнього ряду сидінь;
    • навігаційної мультимедійною системою з кольоровим сенсорним екраном 10,25 дюйма;
    • преміальної акустикою Bose.

    У списку систем активної безпеки – різноманітні асистенти, які запобігають зіткненню з іншими учасниками дорожнього руху. Також є система, яка слідкує за втомою водія. Щоправда, в такій комплектації автомобіль вже коштуватиме від 1,5 мільйона гривень.

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    Теги: Hyundai Staria Hyundai авторинок
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    В Україні стартували продажі «космічного» автомобіля (відео, фото)