В Україні стартували продажі «космічного» автомобіля (відео, фото)
Hyundai привіз в Україну нову модель – Staria, дизайн якої порівнюють з космічним кораблем
Hyundai помітно активізувався в Україні. Зовсім недавно корейці представили на нашому ринку свій електричний кросовер Ioniq 5, який вже встигли назвати найкращим автомобілем року. І ось чергова новинка – мінівен Staria, дизайн якого в компанії порівнюють з космічним кораблем. Такого незвичного авто у своїй лінійці не має жоден виробник.
Стартова ціна Hyundai Staria в Україні – близько мільйона гривень.
Під капотом – 2,2-літровий дизельний мотор потужністю 177 кінських сил. Трансмісія – 6-ступінчаста «механіка», або 8-ступінчастий «автомат». Привод – передній або повний.
У передній частині мінівена корейці розмістили вузьку світлодіодну смугу денних ходових вогнів. Фари головного світла розташовані по боках решітки радіатора.
Позаду фургон оснастили вертикальними ліхтарями, а також великими панорамними вікнами з низькою лінією скління, що підкреслює місткий салон.
«Старія» може оснащуватися:
- системою відео моніторингу «сліпих» зон на панелі приладів;
- трансмісією з електронним управлінням за допомогою кнопок;
- системою кругового огляду;
- електроприводом дверей пасажирського салону;
- підігрівом середнього ряду сидінь;
- навігаційної мультимедійною системою з кольоровим сенсорним екраном 10,25 дюйма;
- преміальної акустикою Bose.
У списку систем активної безпеки – різноманітні асистенти, які запобігають зіткненню з іншими учасниками дорожнього руху. Також є система, яка слідкує за втомою водія. Щоправда, в такій комплектації автомобіль вже коштуватиме від 1,5 мільйона гривень.
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