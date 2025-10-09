В Україні з’явиться нова система електронних дозволів для перевізників

З 1 листопада вводять нову цифрову систему дозволів ЄКМТ

З 1 листопада 2025 року для перевізників понад 40 країн-членів Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) запрацює нова цифрова система електронних дозволів для міжнародних вантажних перевезень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Нова система покликана стандартизувати та спростити облік і контроль міжнародних перевезень, а також забезпечити їхню прозорість.

Автомобільні перевізники зможуть вносити дані про кожну поїздку за дозволами ЄКМТ безпосередньо у нову електронну систему, замінюючи паперові бортові журнали. Більше 40 країн-членів отримають єдиний інструмент для обліку та контролю. Країни-члени домовилися запровадити толерантний період для перевірок тривалістю щонайменше три місяці. Це надасть перевізникам час на адаптацію, хоча їх закликають уважно заповнювати інформацію.

Україна підтримала ініціативу щодо обміну даними (API) між «Укртрансбезпекою» та цифровою системою ЄКМТ. Ця інтеграція має значно полегшити роботу українських перевізників.

Секретаріат Міжнародного транспортного форуму (МТФ) також анонсував низку заходів для підтримки переходу, зокрема розробку узагальнених рекомендацій для контролюючих органів, зокрема щодо типових помилок при заповненні, проведення онлайн-тренінгів для автомобільних перевізників, запланованих на листопад, а також розробку алгоритму дій на випадок технічних проблем чи кібератак.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій та Європейська комісія домовились про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців. «Транспортний безвіз» діятиме до березня 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Українські перевізники та перевізники Європейського Союзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень. За час дії угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55% і це прямий позитивний вплив наших домовленостей на економіку обох сторін», – каже міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Пролонгація угоди не передбачає запровадження оновлених правил її виконання.