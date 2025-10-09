Головна Світ Політика
ЄС створить групу для розслідування угорського шпіонажу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
ЄС створить групу для розслідування угорського шпіонажу
Олівер Варгеї спеціалізувався на справах ЄС ще до вступу Угорщини в блок
фото: reuters

Угорські агенти роками займалися шпигунською діяльністю в Брюсселі

Брюссель заявив, що повністю довіряє своєму угорському комісару, але проведе внутрішнє розслідування у відповідь на повідомлення про те, що він брав участь у шпигунській операції, яку Будапешт проводив проти виконавчої влади ЄС з 2015 по 2017 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Розслідування, проведене угорською NGO Direkt36, стверджує, що під час перебування комісара, на посаді посла Угорщини в Брюсселі співробітники розвідки з його команди, які працювали дипломатами, намагалися завербувати угорських чиновників, які працювали в комісії.

Після закінчення дипломатичної місії в 2019 році Варгеї став комісаром ЄС з питань розширення, а зараз є комісаром з питань охорони здоров'я та добробуту тварин. Президентка Єврокосії Урсула фон дер Ляєн не знала про звинувачення проти Варгеї, коли він був перепризначений членом її команди комісарів минулого року.

Речник додав, що комісари несуть відповідальність за «дотримання відповідних положень» згідно з договорами ЄС та кодексом поведінки комісії. Кандидати «проходять ретельну перевірку» перед призначенням, зокрема під час парламентських слухань, зазначив речник.

Комісія заявила, що створить внутрішню групу для розслідування цих звинувачень, до яких вона ставиться «дуже серйозно», оскільки вони стосуються «оперативної безпеки».

Як повідомлялося, угорські агенти роками займалися шпигунською діяльністю в Брюсселі. Ба більше вони навіть намагалися вербувати європейських чиновників.

Нагадаємо, у травні єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї заблокував схвалення плану ЄС щодо відмови від російської нафти та газу. Варгеї, якого на посаду обрав прем'єр Угорщини Віктор Орбан, наклав процедурне заперечення на пропозицію про відмову від енергоносіїв із Росії за кілька годин до очікуваного оприлюднення.

Теги: Європейський Союз Угорщина шпигун

