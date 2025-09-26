Головна Техно Авто
Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз»
Українські та європейські перевізники не потребуватимуть спеціальних дозволів для перевезень
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пролонгація угоди не передбачає запровадження оновлених правил для перевізників

Міністерство розвитку громад та територій та Європейська комісія домовились про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців. «Транспортний безвіз» діятиме до березня 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Українські перевізники та перевізники Європейського Союзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень. За час дії угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55% і це прямий позитивний вплив наших домовленостей на економіку обох сторін», – каже міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Пролонгація угоди не передбачає запровадження оновлених правил її виконання. Перевізники з України та країн ЄС мають дотримуватись норм лібералізації перевезень. Зокрема, йдеться про маркування вантажівок, наявність ліцензії та документів на вантаж.

Після 1 липня 2026 року нові зареєстровані в Україні вантажні транспортні засоби мають бути обладнані смарт-тахографами.

Раніше повідомлялося, що Європарламент схвалив продовження «транспортного безвізу» для України до кінця 2025 року. Таким чином угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом була пролонгована вже вчетверте.

До слова, Україна та Молдова домовилися продовжити угоду про «транспортний безвіз» до кінця 2027 року. Перевізники з обох країн і надалі зможуть здійснювати вантажні перевезення без спеціальних дозволів.

