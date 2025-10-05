Головна Країна Події в Україні
Україна вже використовує ракети «Фламінго» для ударів по Росії – The Economist

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Україна вже використовує ракети «Фламінго» для ударів по Росії – The Economist
Компанія Fire Point зараз виготовляє дві-три ракети «Фламінго» на день
фото: AP/Efrem Lukatsky

Ракета завдяки бойовій частині вагою 1150 кг володіє величезною ударною силою

Україна для ударів по енергетичних об'єктах Росії почала використовувати крилаті ракети FP-5 «Фламінго». Як інформує «Главком», про це пише The Economist.

Зазначається, що ці ракети набагато швидші за безпілотники, літають на висоті 50 метрів над землею, мають дальність польоту понад 3000 км, а також, завдяки бойовій частині вагою 1150 кг, володіють величезною ударною силою.

«Якщо FP-5 виявиться здатною пробивати російські засоби протиповітряної оборони, це виведе українську кампанію DeepStrike на новий рівень руйнівності. Дальність польоту ракети дозволяє їй обманювати оборону, летячи за постійно змінними векторами до своєї цілі», – пише видання.

У статті йдеться, що для виготовлення ракет «Фламінго» використовуються перероблені турбовентиляторні двигуни радянської епохи, а виробництво фюзеляжу з вуглецевого волокна займає лише шість годин.

Крім того, як повідомило медіа, компанія Fire Point зараз виготовляє дві-три ракети «Фламінго» на день, але очікується, що вже в цьому місяці кількість зросте до семи.

Видання звернуло увагу й на ціну ракети: кожна коштує близько $500 тис. Для порівняння, американська Tomahawk учетверо дорожча, має меншу дальність польоту та несе набагато менше корисне навантаження, хоча вона, ймовірно, точніша і її важче збити.

У статті названо й інші засоби, якими Україна б'є по РФ. Зазначається, що близько 60% ударів здійснюють безпілотники Fire Point FP-1, які можуть досягати цілей на відстані 1500 км та мають складне програмне забезпечення, стійке до радіоелектронного глушіння. За словами експертки з українських систем озброєння Олени Крижанівської, FP-1 коштують лише близько $55 тис. кожен, їх випускають понад 100 на день.

Також Україна для ударів застосовує важчий і дорожчий безпілотник «Лютий», дальність якого становить 2000 кілометрів.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування. 

До слова, українські ракети «Фламінго» вразили російські об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки РФ. 

