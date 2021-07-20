Відому модель Kia можуть зняти з виробництва. Названо причину

Kia може зняти з виробництва Stinger – найбільш спортивний та найшвидший автомобіль за всю історію корейської марки

Найбільш спортивна та найшвидша модель Kia – ліфтбек Stinger – може у найближчому майбутньому зникнути з автосалонів. За інформацією корейського сайту DailyCar, модель знімуть з конвеєра у другій половині 2022 року.

Чутки про те, що в Kia незадоволені продажами Stinger, ходять з 2019 року. Не допоміг і недавній рестайлінг.

В компанії до останнього обговорювали доцільність розробки наступника моделі. І, судячи з усього, рішення було прийнято не на користь «Стінгера».

Kia Stinger

Корейські журналісти стверджують, що Kia вже попередила постачальників підприємства про завершення виробництва Stinger в другій половині 2022 року через низькі продажі.

У початкових версіях Stinger оснащується 2-літровим турбомотором, який запропонований в двох варіантах форсування: 197 або 247 кінських сил.

Топовий Stinger має 3,3-літровий агрегат, що розвиває 370 кінських сил. Він забезпечує автомобілю розгін до «сотні» за 5,4 секунди. Обидва двигуни поєднуються з 8-діапазонним «автоматом». Привід - задній або повний.

В Україні найпопулярніше модель Kia – кросовер Sportage. Він входить до десятки найбільш продаваних автомобілів країни.