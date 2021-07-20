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    Відому модель Kia можуть зняти з виробництва. Названо причину

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    Kia Stinger / Фото: Kia - Відому модель Kia можуть зняти з виробництва. Названо причину
    Kia Stinger / Фото: Kia

    Kia може зняти з виробництва Stinger – найбільш спортивний та найшвидший автомобіль за всю історію корейської марки

    Найбільш спортивна та найшвидша модель Kia – ліфтбек Stinger – може у найближчому майбутньому зникнути з автосалонів. За інформацією корейського сайту DailyCar, модель знімуть з конвеєра у другій половині 2022 року.

    Чутки про те, що в Kia незадоволені продажами Stinger, ходять з 2019 року. Не допоміг і недавній рестайлінг.

    В компанії до останнього обговорювали доцільність розробки наступника моделі. І, судячи з усього, рішення було прийнято не на користь «Стінгера».

    Kia Stinger
    Kia Stinger

    Корейські журналісти стверджують, що Kia вже попередила постачальників підприємства про завершення виробництва Stinger в другій половині 2022 року через низькі продажі.

    У початкових версіях Stinger оснащується 2-літровим турбомотором, який запропонований в двох варіантах форсування: 197 або 247 кінських сил.

    Топовий Stinger має 3,3-літровий агрегат, що розвиває 370 кінських сил. Він забезпечує автомобілю розгін до «сотні» за 5,4 секунди. Обидва двигуни поєднуються з 8-діапазонним «автоматом». Привід - задній або повний.

    В Україні найпопулярніше модель Kia – кросовер Sportage. Він входить до десятки найбільш продаваних автомобілів країни.

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    Теги: автопром Kia авторинок
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    Відому модель Kia можуть зняти з виробництва. Названо причину