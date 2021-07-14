В Україні можуть заборонити бензинові автомобілі. Оприлюднений проєкт закону
Уряд пропонує заборонити ввезення бензинових та дизельних автомобілів з 2030 року. Відповідний проєкт закону вже підготовлено
Бензинові та дизельні автомобілі можуть опинитися в Україні поза законом. Міністерство інфраструктури пропонує заборонити ввезення автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння з 2030 року. У відомстві навіть вже розробили відповідний проєкт закону.
Документом передбачається запровадити поетапну заборону ввезення та першої державної реєстрації в Україні автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, у тому числі і вироблених в Україні.
Пропонується заборона:
- з 01.01.2027 ввезення вживаних автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згорання;
- з 01.01.2030 ввезення нових автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згорання, а також вживаних і нових автомобілів з бензиновими двигунами внутрішнього згорання.
Заборона не буде поширюватися на:
- автомобілі для Збройних Сил України та інших військових формувань;
- автомобілі, що використовуються фермерськими господарствами з метою їх використання поза межами автомобільних доріг загального користування при веденні фермерського господарства;
- автомобілі, що набуваються у спадок, а також на автомобілі виготовлені до 01 січня 1981 року.
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