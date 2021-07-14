В Україні можуть заборонити бензинові автомобілі. Оприлюднений проєкт закону

В Україні можуть заборонити імпорт автомобілів з ДВЗ / Фото з відкритих джерел

Уряд пропонує заборонити ввезення бензинових та дизельних автомобілів з 2030 року. Відповідний проєкт закону вже підготовлено

Бензинові та дизельні автомобілі можуть опинитися в Україні поза законом. Міністерство інфраструктури пропонує заборонити ввезення автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння з 2030 року. У відомстві навіть вже розробили відповідний проєкт закону.

Документом передбачається запровадити поетапну заборону ввезення та першої державної реєстрації в Україні автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, у тому числі і вироблених в Україні.

Пропонується заборона:

з 01.01.2027 ввезення вживаних автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згорання;

з 01.01.2030 ввезення нових автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згорання, а також вживаних і нових автомобілів з бензиновими двигунами внутрішнього згорання.

Заборона не буде поширюватися на: