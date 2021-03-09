Volkswagen анонсував революційний електромобіль

Німецький електрокар зможе заряджатися за декілька хвилин

Volkswagen обіцяє вирішити головну проблему електромобілів – час зарядки акумуляторів. Німці запевняють, що зовсім скоро вони покажуть новий електрокар, який можна буде зарядити за декілька хвилин.

Концепт революційного електромобіля назвали Trinity. Він має з’явитися у продажу у 2026 році. Представники німецької компанії запевняють: новинка буде кардинально відрізнятися від тих моделей, які зараз є в модельній лінійці Volkswagen.

Нову платформу для «Трініті» розробляють разом з Audi. За словами партнерів, вона дозволить «встановити нові стандарти цифровізації, запасу ходу і швидкості зарядки».

Окрім революційної батареї, Trinity отримає просунутий автопілот. Він зможе навчатися та обмінюватися інформацією з іншими автомобілями.

В Україні поки що жоден з електромобілів Volkswagen офіційно не представлено. Але раніше в представництві компанії «Главком» запевнили, що у майбутньому в українських автосалонах має з’явитися одна з електричних моделей марки. Скоріш за все, це буде Volkswagen ID.3, який вже встиг стати найпопулярнішим електрокаром Європи.

Volkswagen ID.3

Базова версія ID.3 оснащується батареєю ємністю 62 кіловат-години, що дозволяє електрокару проїжджати на одній зарядці близько 420 кілометрів (за циклом WLTP). Швидка зарядка дозволяє «заправити» батарею на 80% приблизно за півгодини.

Електричний двигун видає 145 кінських сил та 250 Нм крутного моменту. Цієї потужності вистачає, щоб розігнати електромобіль до 100 кілометрів на годину за 9.6 секунди. А з пакетом Performance час розгону можна скоротити до 7.3 секунди.

В Німеччині ціни на Volkswagen ID.3 стартують з 34 тисяч євро.

Які електромобілі з’являться у продажу в Україні у 2021 році, дивиться за цим посиланням.