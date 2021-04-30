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    Volkswagen дожартувався: компанію можуть оштрафувати через першоквітневий розіграш

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    Volkswagen жартома змінив назву компанії на Voltswagen - Volkswagen дожартувався: компанію можуть оштрафувати через першоквітневий розіграш
    Volkswagen жартома змінив назву компанії на Voltswagen
    Зображення з відкритих джерел

    До першого квітня Volkswagen підготував жарт про зміну назви компанії. Тепер компанію звинувачують у маніпуляціях акціями

    Першоквітневий жарт Volkswagen став причиною розслідування з боку комісії з цінних паперів США. У теорії це може привести до штрафів для американського підрозділу концерну.

    Volkswagen жартома перейменував себе в Voltswagen на честь винахідника Алессандро Вольта і одиниці вимірювання напруги електричного струму. Це перейменування пояснювалося новою стратегією переходу на електромобілі.

    Проблема в тому, що реліз був випущений не 1 квітня, а за кілька днів до цієї дати. Більш того, компанія перейменувала себе на американському сайті і в соцмережах. У підсумку в жарт повірили більшість засобів масової інформації.

    Вже 31 березня компанія офіційно зізналася, що перейменування було жартом. Однак за ці дні вартість акцій Volkswagen зросла на 12,5%. А після визнання знизилася знову. Вже тоді багато аналітиків попереджали, що подібні дії німецького концерну можуть бути розцінені як порушення американського законодавства з цінних паперів.

    Акції Volkswagen торгуються на європейській біржі, але серед інвесторів багато американців, а їх інтереси зобов’язана захищати та сама Комісія з цінних паперів США.

    Яке покарання може загрожувати «Фольксвагену» невідомо, але зазвичай це штраф. Також Комісія має право вимагати відставки керівника американського підрозділу, якому прийшла ідея пожартувати таким чином.

    Теги: США Електромобілі Volkswagen
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