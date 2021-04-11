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    Японці готують новий електричний кросовер

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    Як може виглядати новий електричний кросовер Nissan - Японці готують новий електричний кросовер

    Як може виглядати новий електричний кросовер Nissan

    У Nissan з’явиться електрична модель розміром з кросовер Juke

    Японська Nissan готує ще одну електричну модель – новий кросовер розміром з Juke. За даними британського видання Auto Express, модель отримає двомоторний силову установку, повний привід і розділить платформу з першим електричним кросовером марки – Nissan Ariya.

    Нова модель отримає систему повного приводу e-4orce, яка дебютувала на Ariya. Така система використовує два електромотора, встановлені по одному на кожній осі. У Nissan запевняють, що e-4orce забезпечує «високоточне управління крутним моментом» і пригнічує крени, вирівнюючи автомобіль на поворотах.

    За аналогією з «Арією» e-4orce дістанеться тільки топовим версіями електрокара, а в «базі» буде запропонований передній привід з одним двигуном.

    Як може виглядати новий електричний кросовер Nissan
    Як може виглядати новий електричний кросовер Nissan

    Очікується, що салон новинки буде просторіше, ніж у Juke. Що стосується дизайну екстер’єру, скоріш за все, новинка буде схожа на Ariya. А це означає, що ми побачимо кузов а-ля купе, звужену оптику і вузькі повітроводи з боків.

    Новому електрокару в «топі» пророкують батарею ємністю 63 кіловат-години, яка забезпечить запас ходу до 400 кілометрів, а також можливість експрес-зарядки за допомогою 100-кіловатного пристрою.

    Вочевидь, новий електричний кросовер Nissan буде конкурувати з Opel Mokka-e і Peugeot e-2008.

    Чи буде новинка продаватися в Україні, поки що невідомо. А ось його конкуренти вже точно дебютують на нашому ринку. Причому відбудеться це вже у 2021 році.

    Які ще електромобілі з’являться в Україні цього року, дивіться у матеріалі «Главком.Техно» за цим посиланням.

    Теги: Електромобілі Nissan
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