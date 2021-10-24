За ціною «битка»: в Європі дебютував бюджетний електромобіль (фото)

Іспанці презентували новий бюджетний компактний електромобіль. Він продаватиметься під брендом Seat

В Європі дебютував бюджетний міський електромобіль – S04. На парковці він займатиме всього пів місця. А його ціна складатиме 7,5 тис. євро. За ці гроші зараз в Україні не купиш жоден нормальний новий автомобіль. Хіба що можна купити, наприклад, «биток» із США. Або який-небудь інший вживаний автомобіль.

Новинку продаватимуть під брендом Seat. А її розробкою займалася Silence, іспанська компанія, яка займається розробкою міських електричних транспортних засобів

Завдовжки Seat S04 2,33 метра. Ширина – 1,56 метра.

Електромобіль має лише два місця. Хоча об’єм багажника для такої крихітки непоганий – 310 літрів.

Електромобіль продаватимуть у двох версіях. Дешевша – L6e – оснащена двигуном потужністю 6 кВт і розвиває максимальну швидкість 45 км/год.

Версія під назвою L7e потужніша. Вона має двигун на 14 кВт. А її максимальна швидкість – 90 км/год.

Електромобіль оснащено двома батареями ємністю 11,2 кіловат-години. На одній зарядці він проїжджатиме близько 150 кілометрів.

Маленькі недорогі електромобілі стають дедалі популярнішими. Так, нещодавно Chery презентувала електричну версію QQ. А до цього дебютували одразу дві подібні моделі – Opel Rocks-e та City One.

До цього ж класу автомобілів можна віднести і Duoduo.